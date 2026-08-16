Τέσσερις Ρουμάνοι τουρίστες διασώθηκαν σώοι από το Λιμενικό Σώμα όταν το καταμαράν στo οποίo επέβαιναν άρχισε να παρασύρεται από ισχυρούς ανέμους δυτικά του όρμου του Αστέρα Βουλιαγμένης.

Περιπολικό σκάφος εντόπισε το καταμαράν δύο ναυτικά μίλια βορειοδυτικά των νήσεων Φλεβών, περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες και τους μετέφερε με ασφάλεια στη μαρίνα Βουλιαγμένης, όπου στη συνέχεια τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Σαρωνικού για παροχή συνδρομής σε κωπήλατη λέμβο σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του όρμου Αστέρα Βουλιαγμένης.

Αμέσως, στην περιοχή μετέβη Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), το οποίο εντόπισε τη φουσκωτή λέμβο παρασυρόμενη στη θαλάσσια περιοχή 2 ν.μ. βορειοδυτικά των ν. Φλεβών και περισυνέλλεξε τους 4 επιβαίνοντές της (υπηκόους Ρουμανίας).

Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη μαρίνα Βουλιαγμένης, καλά στην υγεία τους. Από το Β’ Λιμενικό τμήμα Βουλιαγμένης του Λιμεναρχείου Σαρωνικού επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις».