Υπό αστυνομικό κλοιό παραμένουν τα Βορίζια, μετά το μακελειό που έγινε προ δεκαημέρου στο χωριό, με δύο νεκρούς. Σήμερα τα σχολεία ανοίγουν στην περιοχή, σε μία προσπάθεια να επιστρέψει σταδιακά η κανονικότητα. Συγκεκριμένα, ανοίγουν το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της περιοχής, ενώ ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί σπεύδουν στο χωριό να στηρίξουν παιδιά και εκπαιδευτικούς.

Προφυλακίστηκαν τα τρία αδέρφια

Την προφυλάκιση των τριών εμπλεκομένων στην βεντέτα στα Βορίζια, από την οικογένεια Φραγκιαδάκη αποφάσισαν οι ανακριτικές Αρχές το βράδυ της Κυριακής (9/11).

Οι τρεις συλληφθέντες αναμενόταν να περάσουν το κατώφλι της ανακρίτριας την Δευτέρα (10/11) ωστόσο για λόγους ασφαλείας η διαδικασία επισπεύθηκε και απολογήθηκαν νωρίτερα.

Πρόκειται για τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που είχαν εξαφανιστεί μετά το ένοπλο επεισόδιο και παραδόθηκαν στις αστυνομικές αρχές την περασμένη Τρίτη. Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί.

Σήμερα Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν o 48χρονος και o 43χρονος που εμφανίζονται σε βίντεο να πυροβολούν στη διάρκεια του μακελειού με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια, και προέρχονται από το συγγενικό περιβάλλον του 39χρονου Φανούρη που τραυματίστηκε θανάσιμα.

Το μετασκευασμένο Glock παραμένει άφαντο

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στην φονική «σύρραξη» με τις 2.000 σφαίρες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά ένα μετασκευασμένο Glock που χρησιμοποιήθηκε από τον άνθρωπο που έπεσε νεκρός.

«Είχε ριπάτο όπλο. Το ξέραμε και είδαμε που άρχιζε να μας πυροβολεί», είπε στους αστυνομικούς ένας από τους εμπλεκόμενους, προσπαθώντας να περιγράψει τη σκηνή του αιματηρού περιστατικού.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στα υψώματα της περιοχής όπου ψάχνουν τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε και κάποιοι τον μετέφεραν μακριά από το σημείο της σύγκρουσης στα Βορίζια για να εξαφανίσουν τα ενοχοποιητικά στοιχεία.

Νέα ντοκουμέντα σε βίντεο

Στο μεταξύ νέα ντοκουμέντα από την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια παρουσίασε το MEGA. Πρόκειται για υλικό από κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει στιγμές πριν και μετά την ανταλλαγή των πυροβολισμών.

Στις 11:14 το πρωί του Σαββάτου 01/11, λίγο πριν το αιματηρό σκηνικό, φαίνεται το αυτοκίνητο του 39χρονου Φ.Κ , ο οποίος έχασε τη ζωή του στο μακελειό, να βγαίνει από το σπίτι του. Κάνει όπισθεν και κινείται προς το κέντρο του χωριού, όπου λίγη ώρα αργότερα ο οδηγός του θα έπεφτε νεκρός.

Στις 11:16, δύο λεπτά μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών, φαίνεται ένα δεύτερο αυτοκίνητο να βγαίνει μέσα από το χωριό. Στο όχημα αυτό βρίσκεται ένα ζευγάρι, το οποίο δέχτηκε πυρά και έχει καταθέσει ήδη στις Αρχές.

Λίγο αργότερα, στις 11:20 διακρίνεται μία γυναίκα να τρέχει. Είναι η σύζυγος του θύματος η οποία βγαίνει από το σπίτι της και κατευθύνεται στο σημείο που έπεσε νεκρός ο άντρας της.

Το βίντεο ντοκουμέντο που θα «δείξει» τη διαδρομή των όπλων

Την ίδια ώρα, οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους και βιντεοληπτικό υλικό το οποίο είναι πολύ πιθανό να τους οδηγήσει στον βαρύ οπλισμό των δραστών.

Πρόκειται για βίντεο που δείχνει τον 43χρονο πιστολέρο και τον 48χρονο συνεργό του με ένα άλλο αγροτικό αυτοκίνητο να παίρνουν τον 39χρονο συγγενή τους ώστε να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές εκτιμούν πως σε αυτό το αυτοκίνητο βρισκόταν εκείνη την στιγμή μέρος του οπλισμού των δραστών.

Επιμέλεια: Λίλα Παπασταύρου