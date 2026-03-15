Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο, από τη στιγμή που το 20χρονο θύμα στην Καλαμαριά καταρρέει στο έδαφος, έχοντας δεχτεί δύο σοβαρά χτυπήματα από μαχαίρι, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ.

Εν τω μεταξύ ο 23χρονος, που παρουσιάστηκε ενώπιων των αρχών μαζί με τον δικηγόρο του, ομολόγησε πως ήταν εκείνος που του επιτέθηκε με μαχαίρι σε κατάσταση άμυνας. Ο νεαρός πλέον κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, και θα απολογηθεί την Τρίτη.

Παράλληλα, συμπληρωματική δίωξη για συμμορία, σε βαθμό πλημμελήματος, ασκήθηκε εις βάρος των δύο προσώπων που φέρονται να βρίσκονταν μαζί με τον 20χρονο που έχασε τη ζωή του κατά το φονικό επεισόδιο το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ των δύο αυτών κατηγορουμένων είναι ένας 19χρονος, ο οποίος εμφανίστηκε νωρίτερα το μεσημέρι, συνοδεία δικηγόρου, στην Α’ Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία για τη δολοφονία του 20χρονου.

Ο 19χρονος, σύμφωνα με τον συνήγορό του, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την επόμενη Τετάρτη και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

Το δεύτερο άτομο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Ήδη εις βάρος και των δύο, η Εισαγγελέας είχε απαγγείλει δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.