Ασαφείς παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε ζημιές με το θηριώδες τζιπ που οδηγούσε, τα ξημερώματα του Σαββάτου σε σταθμευμένα οχήματα στην οδό Δοϊράνης στη Φιλοθέη. Η δίκη ορίστηκε για τις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία και να κληθούν μάρτυρες, όπως η συνεργάτιδα του ηθοποιού, που ειδοποίησε με τηλεφώνημά της την Τροχαία.

Την ώρα που ο ηθοποιός δηλώνει ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν έτρεχε υπερβολικά, αλλά απλώς έχασε τον έλεγχο του οχήματος, ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο, δείχνει το αυτοκίνητό του να κινείται στο στενό δρόμο, αμέσως μετά την σφοδρή του σύγκρουση με μαντρότοιχο και οχήματα που ήταν σταθμευμένα.

Το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη στο βίντεο, που αποκάλυψε το Mega, κινείται με ιδιαίτερα χαμηλή ταχύτητα λίγα δευτερόλεπτα μετά τις ζημιές που προκάλεσε στη Φιλοθέη και φαίνεται να κάνει ελιγμό αποφυγής από τον μαντρότοιχο που μόλις έχει χτυπήσει.

Ωστόσο, η Τροχαία που ερεύνησε το σημείο όπου προκλήθηκαν οι ζημιές, δεν εντόπισε ίχνος φρεναρίσματος στο οδόστρωμα, που θα εξηγούσε τον ισχυρισμό του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη, ότι δηλαδή έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Δείτε το βίντεο:

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστήριξε ότι δεν εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος, και ενημέρωσε αμέσως τόσο την ασφαλιστική εταιρεία όσο και την Ελληνική Αστυνομία.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα», δήλωσε ο ηθοποιός.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου του ηθοποιού:



Ωστόσο, οι κάτοικοι της περιοχής όπου συνέβη το τροχαίο και οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές, διαψεύδουν ότι είχε αφήσει τα στοιχεία του πάνω στα χτυπημένα οχήματα, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε.

Η ποινή και το χρηματικό πρόστιμο

Σύμφωνα με τον υποδιοικητή της Τροχαίας Αττικής, Δημήτρη Παπαγεωργίου, το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται για τις πράξεις του Βασίλη Μπισμπίκη είναι «1.200 ευρώ συν αφαίρεση διπλώματος, γιατί είναι πλημμεληματική παράβαση και οδηγείται στο αυτόφωρο».

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ θα επιβληθεί στον Βασίλη Μπισμπίκη πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για μήνα, είπε. Αυτό ορίζεται επειδή σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ η εγκατάλειψη τροχαίου αντιμετωπίζεται πλέον με τον ίδιο τρόπο από ποινικής και πειθαρχικής απόψεως με το αν ο οδηγός βρεθεί να έχει καταναλώσει αλκοόλ.

Το τηλεφώνημα στις Αρχές και η μυστηριώδης γυναίκα που συστήθηκε ως «κόρη» του ηθοποιού

Αναφορικά με την ειδοποίηση στις Αρχές για όσα συνέβησαν το ξημέρωμα του Σαββάτου στη Φιλοθέη, η μόνη αναφορά σε τροχαίο στην περιοχή έγινε από μια γυναίκα που επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης και είπε ότι «ένας φίλος τράκαρε σε ένα στενό δρόμο και προκάλεσε μικρές φθορές σε οχήματα».

Οι αστυνομικοί από την πλευρά τους απάντησαν ότι θα πρέπει να κληθεί το «100» ώστε να γίνει καταγραφή των ζημιών, κάτι που μάλλον δεν έγινε ποτέ.

Ακόμα πιο παράξενη νότα στην ιστορία δίνει η υπόθεση με την μυστηριώδη κοπέλα που άνοιξε την πόρτα στο σπίτι του γνωστού ηθοποιού, όταν οι Αστυνομικοί τον αναζήτησαν εκεί.

Σύμφωνα με το Star μια μέρα μετά το τροχαίο, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του ηθοποιού, καθώς τον αναζητούσαν. Χτυπώντας το κουδούνι, την πόρτα άνοιξε μια γυναίκα, που υποστήριξε πως είναι κόρη του ηθοποιού. Η γυναίκα φέρεται μπροστά τους να αποπειράθηκε να τηλεφωνήσει στον ηθοποιό για να τον ενημερώσει πως τον ψάχνει η αστυνομία.

Όμως, ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν έχει κόρη και κανείς δεν γνωρίζει ποια ήταν αυτή η μυστηριώδης γυναίκα και γιατί παρουσιάστηκε ως κόρη του γνωστού ηθοποιού.

Τι δήλωσε η εκπρόσωπος της Αστυνομίας

Στο τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη αναφέρθηκε χθες η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία ξεκαθάρισε ότι δεν έγινε κλήση στην Άμεση Δράση από τον ίδιο τον ηθοποιό.

«Είναι κάτι που αναζητήσαμε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και δεν βρέθηκε καμία κλήση στο 100», είπε η κυρία Δημογλίδου.

Η Αστυνομία, είπε πως ενημερώθηκε από οδηγούς που διαπίστωσαν ότι υπήρχαν φθορές στα αυτοκίνητά τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν ποιος τις προκάλεσε. «Ξεκίνησαν οι έρευνες από την Τροχαία ΒΑ Αττικής, διαπιστώθηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος ενημερώθηκε τηλεφωνικά την Κυριακή το μεσημέρι από την Αστυνομία, και προσήλθε μόνος του στην αρμόδια υπηρεσία», ανέφερε η κ. Δημογλίδου και ξεκαθάρισε:

«Με βάση τον νέο ΚΟΚ ο οδηγός συλλαμβάνεται με την αυτόφωρη διαδικασία. Έχουμε και άσκηση ποινικής δίωξης, με βάση το νέο Άρθρο 290Α – δεν υπάρχει μόνο η αστική ευθύνη της αποζημίωσης των υπόλοιπων οδηγών, αλλά συλλαμβάνεται και οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις».

Απαντώντας για το αν έγιναν τοξικολογικές εξετάσεις στον ηθοποιό, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε πως δεν είχε κανένα νόημα να γίνουν εξετάσεις, εφόσον είχαν παρέλθει πάνω από 24 ώρες, οπότε δεν θα μπορούσε να διαπιστωθεί τίποτα.