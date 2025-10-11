Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ), ανακοινώνει την έναρξη νέου Πιλοτικού Προγράμματος με τίτλο “Πρώιμη οικογενειοκεντρική Παιδική Παρέμβαση” (ΠΠΠ), που στοχεύει στην υποστήριξη οικογενειών με παιδιά ηλικίας έως 6 ετών, τα οποία αντιμετωπίζουν αναπηρίες ή αναπτυξιακές διαταραχές, ή βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισής τους.

Το πρόγραμμα προβλέπει voucher χρηματοδότησης για θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, με ποσά που φτάνουν έως και τα 800 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τον αριθμό των συνεδριών.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

-Οι γονείς/κηδεμόνες παιδιών:

-Ηλικίας από 0 έως 6 ετών. Που παρουσιάζουν αναπηρία ή αναπτυξιακή διαταραχή, όπως:

-Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

-Νοητική αναπηρία

-Γενετικά σύνδρομα

-Κινητικές ή αισθητηριακές δυσκολίες

-Διαταραχές λόγου και ομιλίας

-Ή βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης τέτοιων διαταραχών, με βάση ιατρική ή ψυχοκοινωνική αξιολόγηση.

Ποσά του voucher ανάλογα με τις συνεδρίες:

-800 ευρώ / μήνα για τουλάχιστον 20 συνεδρίες

-600 ευρώ / μήνα για τουλάχιστον 15 συνεδρίες

-400 ευρώ / μήνα για τουλάχιστον 10 συνεδρίες

Τι καλύπτει το voucher;

Οι συνεδρίες πρώιμης παρέμβασης περιλαμβάνουν:

-Λογοθεραπεία

-Εργοθεραπεία

-Φυσικοθεραπεία

-Συμβουλευτική και καθοδήγηση γονέων

-Εκπαίδευση στη Νοηματική Γλώσσα

-Υποστηρικτική τεχνολογία

-Εκπαίδευση κινητικότητας

-Προσαρμογή του παιδιού στο φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις;

Πάροχοι υπηρεσιών: Τρίτο δεκαήμερο Οκτωβρίου 2025 – Διάρκεια: 15 ημέρες

Γονείς – Ωφελούμενοι: Αρχές Νοεμβρίου 2025

Αποτελέσματα και μοριοδότηση: Έως το τέλος του 2025, μετά από αξιολόγηση από την ΕΕΤΑΑ

Πρόσθετες Πληροφορίες:

Προϋπολογισμός: 12 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Στόχος: Υποστήριξη τουλάχιστον 2.500 παιδιών

Υλοποίηση & Διαχείριση: ΕΕΤΑΑ Α.Ε., η οποία θα δημιουργήσει και το Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων