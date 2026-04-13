Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας «ανοίγει» ένα νέο κεφάλαιο στην υποβρύχια έρευνα και διάσωση με την παρουσίαση και εκπαίδευση στη χρήση του σύγχρονου μη επανδρωμένου συστήματος Chasing M2 Pro Max.

Η εξειδικευμένη εκπαίδευση, στην οποία συμμετείχαν πολλά στελέχη της υπηρεσίας, περιελάμβανε θεωρητική ενημέρωση και πρακτική εφαρμογή του εξοπλισμού, σε πραγματικές συνθήκες.

Το συγκεκριμένο υποβρύχιο drone διαθέτει προηγμένα συστήματα απεικόνισης και ελιγμών, επιτρέποντας την αποτελεσματική διερεύνηση περιοχών που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολα προσβάσιμες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον εντοπισμό αντικειμένων, την επιθεώρηση υποδομών, αλλά και την υποστήριξη επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Η χρήση του αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της ταχύτητας και της ακρίβειας των επιχειρήσεων, μειώνοντας την έκθεση του ανθρώπινου δυναμικού σε επικίνδυνες συνθήκες.

Πηγή: idrones