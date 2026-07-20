Ένα πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (19/7) , παραμονή της εορτής του προφήτη Ηλία, στο προαύλιο του Ιερού ναού προφήτη Ηλία, στο Νεοχώρι Καρδίτσας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ του ιερέα του χωριού και του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Φώτη Μαντζιαφού.

Ακολούθως, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο ιερέας γρονθοκόπησε τον πρόεδρο με αποτέλεσμα αυτός να καταλήξει στο νοσοκομείο και ακολούθως όλοι μαζί στο αστυνομικό τμήμα, όπου και κρατούνται μιας και αλληλομηνύθηκαν.

Κρατούμενος είναι και ένας ακόμη κάτοικος του χωριού μετά από μήνυση του Ιερέα για εξύβριση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επεισόδιο έγινε παρουσία και αστυνομικού του τμήματος λίμνης Πλαστήρα που βρίσκονταν στο σημείο μετά από κλήση του ιερέα.

Πως έγινε το επεισόδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί της Κυριακής 19 Ιουλίου, όταν ο πρόεδρος του χωριού Φώτης Μαντζιαφός, μαζί με άλλους κατοίκους του χωριού, πήγαν στο προαύλιο του Ιερού ναού προφήτη Ηλία Νεοχωρίου για να διαμορφώσουν τον χώρο για την πατροπαράδοτη γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο στον ναό με αφορμή την εορτή του Αη-Λιά στις 20 Ιουλίου όπου γίνεται και γιορτή παραδοσιακής πίτας.

Ενώ μετέφεραν διάφορα τραπέζια από την Αγιά Μαρίνα όπου προχθές έγινε το πατροπαράδοτο, πανηγύρι, έφτασε στο χώρο ένα φορτηγάκι με τρία άτομα που σκοπό είχαν να στολίσουν τον χώρο για να τελεστεί το μεσημέρι της Κυριακής, προγραμματισμένος γάμος.

Ο πρόεδρος δεν ήταν ενήμερος για τον γάμο και κλήθηκε ο ιερέας για να βρουν μια λύση.

Ο ιερέας – όπως δήλωσε στην «ΑΛΗΘΕΙΑ» ο πρόεδρος της κοινότητας Φώτης Μαντζιαφός, – πήγε στον ναό και σε έντονο ύφος απαίτησε να φύγουν όλοι από εκεί και να αφαιρέσουν ότι είχαν βάλει το προαύλιο του ναού.

Ο πρόεδρος και οι άλλοι του είπαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει διότι έγινε μεγάλη προεργασία για την αυριανή γιορτή και καλό θα ήταν να βρουν μια λύση.

Ο ιερέας τότε κάλεσε την αστυνομία και σε λίγη ώρα κατέφθασε στο χώρο περιπολικό από το Αστυνομικό τμήμα της Λίμνης Πλαστήρα.

Ο ιερέας ζήτησε να συλλάβουν τον πρόεδρο για να του κάνει μήνυση, ενώ ο αστυνομικός προσπαθούσε να τους συμβιβάσει μιας και όλα αυτά δεν ταίριαζαν να συμβαίνουν έξω από το προαύλιο της εκκλησίας.

Στον χώρο κλήθηκαν και μετέβησαν, ο νυν αντιδήμαρχος Βαγγέλης Κρομμύδας και ο τ. Δήμαρχος Φώτης Παπαντώνης, ενώ παρόν ήταν και ο τ. Αντιδήμαρχος Γιώργος Γώγουλος, αλλά και άλλοι κάτοικοι του χωριού.

Αφού δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει συμφωνία για το πως θα διαμορφωθεί ο χώρος για να γίνει και ο γάμος και το πανηγύρι, υπήρξε έντονος διαπληκτισμός των δύο πλευρών.

Ο πρόεδρος ισχυρίζεται ότι ο Ιερέας τους επιτέθηκε και μάλιστα του κατάφερε μια γροθιά στο κεφάλι με αποτέλεσμα αυτός να πέσει στο έδαφος.

Ο πρόεδρος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο ιερέας μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα κρατούμενος.

Ακολούθως ο πρόεδρος έκανε μήνυση στον ιερέα και ο ιερέας στον πρόεδρο και έναν ακόμη κάτοικο.

Αποτέλεσμα και οι τρεις να κρατηθούν με τους αστυνομικούς να συντάσσουν την δικογραφία για να την στείλουν στον εισαγγελέα. Αργά το βράδυ της Κυριακής με προφορική εντολή του εισαγγελέα, οι τρεις κρατούμενοι αφέθηκαν προσωπικά ελεύθεροι και θα παρουσιαστούν σήμερα Δευτέρα το πρωί στην εισαγγελία για τα περαιτέρω…

Ο γάμος έγινε με άλλον ιερέα

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η Ιερά Μητρόπολη που φρόντισε να στείλει άλλον Ιερέα για να τελέσει το μυστήριο του γάμου, ενώ ιερέας στάλθηκε και για τον εσπερινό, ενώ το ίδιο θα συμβεί και την Δευτέρα 20 Ιουλίου την ημέρα του εορτασμού του Αη – Λιά.

Η «ΑΛΗΘΕΙΑ» επικοινώνησε με τον σεβασμιότατο μητροπολίτη μας κ.κ. Τιμόθεο που ήταν ενημερωμένος για το συμβάν και μας δήλωσε ότι είναι πολύ στεναχωρημένος με όσα συνέβησαν και ότι παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης μιας και έχουν γίνει μηνύσεις από τις δύο πλευρές και η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.

Η ανάρτηση του ιερέα

Εν των μεταξύ, θέση για το επεισόδιο πήρε και ο ιερέας Παρθένιος Αλησιάνης που σε ανάρτηση του στο facebook αναφέρει.

«Όταν κυβερνούν ευσεβείς ο λαός ευφραίνεται. Όταν κυβερνούν ασεβείς ο λαός καταθλίβεται… Δυστυχώς ιδού. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Η αλήθεια θα λάμψει…».

Στην ανάρτηση υπάρχουν και φωτογραφίες του ιερέα με αμυχές στο πρόσωπο.

ΠΗΓΗ: alithianews.gr