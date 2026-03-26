Ένας απρόσμενος… επισκέπτης, που έχασε τη μητέρα του αμέσως μόλις γεννήθηκε, κατέληξε σε αυλή σπιτιού στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Πρόκειται για ένα νεογέννητο νυχτεριδάκι, το οποίο εμφανίζεται στο πιο κάτω βίντεο, του politica.gr, να πίνει γάλα από τα χέρια της γυναίκας που το βρήκε στην αυλή της.

Το νεογέννητο, ασυνήθιστο πλασματάκι, βρήκε τη ζεστασιά και τη θαλπωρή στα χέρια μιας γυναίκας που δεν το φοβήθηκε και προσπάθησε να το κρατήσει στη ζωή, ακολουθώντας τις οδηγίες της ΑΝΙΜΑ.

Το τάισμα ενός τόσο μικρού πλάσματος, με σύριγγα και κατσικίσιο γάλα, πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν ήταν εύκολη υπόθεση.

Μάλιστα για να μη νιώθει μοναξιά, το μικρό, ορφανό, αρσενικό, νυχτεριδάκι, συντροφιά του είχε ένα λούτρινο αρκουδάκι με το οποίο κοιμόταν αγκαλιά κατά τη διάρκεια της ημέρας όντας νυκτόβιο ον.

Η επιστημονική ονομασία του συγκεκριμένου είδους νυχτερίδας σύμφωνα με τους ειδικούς είναι «Νυχτερίδα του Κούλ».

Πρόκειται για ένα κοινό είδος μικρής νυχτερίδας, που συναντάται συχνά σε αστικές και αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, ενώ είναι γνωστό και με την κοινή ονομασία «σκληρή νυχτερίδα».

