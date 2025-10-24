Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα βρέφος που ήρθε στη ζωή, μόλις πριν από λίγες ώρες. Το μικρό κοριτσάκι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το νεογνό γεννήθηκε από μία γυναίκα, η οποία έφτασε στην Κρήτη με ομάδα μεταναστών, την προηγούμενη Τετάρτη (15/10). Η ταλαιπωρημένη γυναίκα ήταν ήδη σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ηρακλείου όπου και γέννησε.

Το μωράκι όμως αμέσως μετά την γέννησή του, παρουσίασε σοβαρά προβλήματα υγείας. Έτσι λοιπόν, οι γιατροί έκριναν ότι είναι αναγκαία η εισαγωγή και η παραμονή του στο νοσοκομείο.

«Το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση και παρακολουθούμε πολύ στενά την πορεία της υγείας του», ανέφερε ο διοικητής του Βενιζελείου, Κώστας Δανδουλάκης, ο οποίος παράλληλα επεσήμανε, πως η μητέρα «παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης».

Είναι γεγονός πως έχει αυξηθεί δραματικά το ποσοστό των εγκύων γυναικών, πολλές από τις οποίες είναι ετοιμόγεννες, που μεταφέρονται με βάρκες, με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι στη διάθεση του patris.gr, στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι γυναίκες αυτές, έχουν ως χώρα καταγωγής το Σουδάν και πολύ συχνά βρίσκονται στον έβδομο ή τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης τους.

Η άφιξή τους προκαλεί ανησυχία στους άνδρες του Λιμενικού, οι οποίοι είναι και οι πρώτοι άνθρωποι με τους οποίους έρχονται σε επαφή. Εκτός από τις έγκυες, το τελευταίο διάστημα οι λιμενικοί καταγράφουν αύξηση και στις αφίξεις παιδιών.

«Πρόκειται πραγματικά για γυναίκες που σε λίγες ημέρες θα φέρουν στον κόσμο μία νέα ζωή. Μας έχει προκαλέσει εντύπωση το πώς αυτές οι νεαρής ηλικίας κοπέλες, παίρνουν απόφαση να μπουν μέσα σε μία βάρκα και με τους κινδύνους που υπάρχουν, για να έρθουν στην χώρα μας» ανέφερε υψηλόβαθμο στέλεχος του Λ.Σ.

Πηγή: patris.gr