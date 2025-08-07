Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προανήγγειλε σημαντικές αλλαγές για το μετρό και τον ΗΣΑΠ, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σχολιάζοντας την έλλειψη κλιματισμού στα βαγόνια, ειδικά κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ανέφερε ότι από τους 52 συρμούς, οι 32 διαθέτουν κλιματισμό, ενώ οι υπόλοιποι 20 όχι.

Στοχευμένες αποφάσεις για ανανέωση συρμών

Σύμφωνα με τον υπουργό, η έλλειψη κλιματισμού οφείλεται σε απόφαση που είχε ληφθεί πριν από χρόνια, όπου είχαν παραγγελθεί βαγόνια χωρίς αυτή την απαραίτητη δυνατότητα, ενώ η επόμενη παραγγελία, το 2012-2013, περιλάμβανε ήδη βαγόνια με κλιματισμό.

Ο κ. Κυρανάκης αποκάλυψε επίσης ότι το Υπουργείο Μεταφορών, σε συνεργασία με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, έχει υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την αγορά νέων συρμών, οι οποίοι θα διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και κλιματισμό.

Όσον αφορά την αναβάθμιση των παλαιών συρμών με κλιματισμό, τόνισε ότι αυτή η διαδικασία απαιτεί την αφαίρεση συρμών από το δίκτυο, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη συχνότητα των δρομολογίων, αλλά είναι μια αναγκαία διαδικασία για να μην υπάρξει επανάληψη των προβλημάτων του καλοκαιριού.

Αντικατάσταση στις ράγες του μετρό

Ένα άλλο σημαντικό μέτρο που ανακοίνωσε ο κ. Κυρανάκης είναι η αντικατάσταση των ραγών του μετρό, οι οποίες, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους, παρουσίασαν φθορά και χρειάζονται προληπτική αντικατάσταση.

«Οι ράγες έχουν κύκλο ζωής 25-30 χρόνια και οι μετρήσεις δείχνουν ότι βρίσκονται κοντά στο τέλος του», εξήγησε, προσθέτοντας ότι η αντικατάσταση θα διαρκέσει περίπου 12 μήνες.

Οι εργασίες θα γίνονται τμηματικά για να μην προκαλέσουν μεγάλες αναστάτωσεις στους επιβάτες, αν και το μετρό θα κλείνει νωρίτερα το βράδυ σε συγκεκριμένα τμήματα.

Αυτές οι ενέργειες δείχνουν μια προληπτική προσέγγιση του Υπουργείου Μεταφορών, που δεν περιμένει να προκύψει πρόβλημα, αλλά προχωρά σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του συστήματος πριν τα προβλήματα γίνουν σοβαρά.

Ωστόσο, για να πετύχουν αυτές οι αλλαγές, απαιτείται σωστός προγραμματισμός και εκτέλεση χωρίς επιπλέον ταλαιπωρία για τους πολίτες.