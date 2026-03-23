Συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διπλωματικές και στρατιωτικές εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή από τους υπουργούς Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη και Eθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Επιπλέον εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το ΚΥΣΕΑ επέλεξε ως νέο αρχηγό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Αντιναύαρχο Χρήστο Κοντορουχά.

Ο απερχόμενος αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχος Τρύφωνας Κοντιζάς, του οποίου η θητεία κρίνεται ευδόκιμη, αναμένεται να αναλάβει τη νεοσύστατη Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Οντοτήτων στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ποιος είναι ο Χρήστος Κοντορουχάς

Ο Χρήστος Κοντορουχάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973.

Μετά την αποφοίτησή του από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εισήχθη στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ το 1997, από την οποία αποφοίτησε το 1998 ως Σημαιοφόρος.

Υπηρέτησε στο Λιμεναρχείο Ζακύνθου ως Διοικητής Λιμενικής Αστυνομίας και στη συνέχεια ως εισηγητής στο Τμήμα Διεθνών Οργανισμών και Ε.Ε. της Διεύθυνσης Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης, ακολούθως στο Γρ. Υπουργού και στο Γραφείο Υπαρχηγού ΛΣ.

Από το 2009 έως το 2012 αποσπάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εθνικός εμπειρογνώμονας επί θεμάτων ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης και θαλάσσιας πολιτικής στη Μεσόγειο.

Από το 2012 μέχρι το 2019, υπηρέτησε ως Τμηματάρχης στα Τμήματα Ναυτιλιακής Πολιτικής και Διεθνών Οργανισμών & Ε.Ε. της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας. Από το 2019 μέχρι και το 2023 υπηρέτησε ως Διευθυντής στην ίδια Διεύθυνση.

Από το 2016 μέχρι το 2023 διετέλεσε, με παράλληλα καθήκοντα, Διευθυντής του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος.

Το 2023 προήχθη σε Αρχιπλοίαρχο και τοποθετήθηκε στη θέση του Συντονιστή του Γρ. Αρχηγού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, θέση στην οποία παρέμεινε και μετά την προαγωγή του στο βαθμό του Υποναυάρχου το 2024.

Στις 4 Απριλίου 2025, επελέγη ως Αρχαιότερος Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και προήχθη στο βαθμό του Αντιναυάρχου.

Κατέχει όλα τα προβλεπόμενα από το βαθμό του μετάλλια, παράσημα και διαμνημονεύσεις.

Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ομιλεί άριστα την αγγλική γλώσσα και καλά τη γαλλική.

Είναι παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Καίσαρη και πατέρας μίας κόρης.