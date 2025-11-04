Μετά την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα, ο Μάριος Τέμπος είναι ο νέος CEO των ΕΛΤΑ.

Ο κ. Τέμπος θα παραμείνει στην θέση του μεταβατικού Διευθύνοντα Συμβούλου για τουλάχιστον 3 μήνες, που είναι το χρονικό διάστημα της παράτασης η οποία έχει δοθεί για την επανεξέταση του κλεισίματος των καταστημάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου συνεδρίασε σήμερα και όρισε μεταβατικό Διευθύνοντα Σύμβουλο τον μέχρι πρότινος Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ο Μάριος Τέμπος έχει μια επιτυχημένη καριέρα και πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα σε καίριες θέσεις σε τομείς επιχειρησιακού μετασχηματισμού, procurement και πωλήσεων. Προέρχεται από τον όμιλο Olympia, όπου κατείχε τη θέση Business Transformation Leader στην εταιρεία Public, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει Head of Sales Operations στην ίδια εταιρεία.

Διαθέτει εμπειρία στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, στον λειτουργικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, καθώς και στις πωλήσεις και έχει διαχειριστεί σύνθετα προγράμματα και έργα. Είναι κάτοχος Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει σπουδάσει Hotel & Restaurant Management στο Middlesex University του Ηνωμένου Βασιλείου.