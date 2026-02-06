Αλλαγή σκυτάλης στην επικοινωνία του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Νέος εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΣ αναλαμβάνει ο Συνταγματάρχης Παναγιώτης Καράμπελας.

Ο Ταξίαρχος Γεώργιος Κολώνιας ο οποίος παρέδωσε τα καθήκοντά του στον Συνταγματάρχη αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων.

Στην τελετή παράδοσης – παραλαβής παρευρέθηκαν ο Επιτελάρχης του ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Καραμανίδης, ο Διευθυντής Ενημέρωσης του ΥΠΕΘΑ Αλέξανδρος Διακόπουλος, καθώς και διαπιστευμένοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Ταξίαρχος Κολώνιας διακρίθηκε για τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματική διαχείριση απαιτητικών επικοινωνιακών ζητημάτων, διατηρώντας άριστη συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης.

Η ανάληψη καθηκόντων από τον Συνταγματάρχη Καράμπελα σηματοδοτεί τη συνέχεια της επικοινωνιακής στρατηγικής του ΓΕΣ, με έμφαση στην αξιοπιστία και τη διαφάνεια.