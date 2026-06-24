Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων επιστρέφουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, έπειτα από σχετική απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

Οι παραγωγοί διεκδικούν την άμεση υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων που είχαν δοθεί τον χειμώνα, προειδοποιώντας με μπλόκα διαρκείας ακόμη και κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Το Μπλόκο στα Μάλγαρα και η Κρίση στην Ορυζοκαλλιέργεια

Σύμφωνα με το thestival.gr,το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Ιουνίου, αγρότες της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και κινήθηκαν προς τη γέφυρα των Μαλγάρων.

Ωστόσο, οι αστυνομικές δυνάμεις έστησαν φραγμό, εμποδίζοντας την έξοδο των γεωργικών ελκυστήρων στην Εθνική Οδό.

Δείτε βίντεο από την κινητοποίηση των αγροτών στα Μάλγαρα:

Ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, υπογράμμισε ότι το 20% των αγροτών παραμένει απλήρωτο όσον αφορά τη βασική και τη συνδεδεμένη ενίσχυση, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση τους έχει ξεχάσει εδώ και πέντε μήνες.

Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων-Μαλγάρων, Κώστας Σέφης, χαρακτήρισε πρωτόγνωρο το γεγονός να βγαίνουν στους δρόμους στα τέλη Ιουνίου, εν μέσω καλλιεργητικής περιόδου. Τόνισε ότι η περιοχή, που βασίζεται στο ρύζι, οδηγείται στην καταστροφή, καθώς υπάρχουν μεγάλες απούλητες ποσότητες στα σιλό, την ίδια ώρα που σε δύο μήνες ξεκινά ο νέος αλωνισμός.

Ο πρόεδρος του Α’ Συνεταιρισμού Χαλάστρας, Χρήστος Γκατζάρας, συμπλήρωσε ότι η εγχώρια ορυζοκαλλιέργεια δέχεται τεράστιο πλήγμα μέσα σε έναν χρόνο, εξαιτίας των συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπουν την εισαγωγή αδασμολόγητου ρυζιού.

Μηχανοκίνητη Πορεία και Αποκλεισμός της ΔΟΥ στα Χανιά

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, την ίδια ώρα, στα Χανιά, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νομού, σε συνεργασία με κτηνοτρόφους και εργατικά σωματεία, διοργάνωσε μηχανοκίνητη πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Οι διαδηλωτές προχώρησαν στον αποκλεισμό του κτιρίου της Εφορίας (ΔΟΥ Χανίων), ζητώντας μέτρα για το αυξημένο κόστος παραγωγής και την αναθεώρηση των κανόνων στις επιδοτήσεις.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που οι αγρότες καταφτάνουν στην εφορία:

Παράλληλα, αναδείχθηκε το έντονο πρόβλημα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Κρήτη, με το 63.6% των εκτάσεων του νομού Χανίων εμφανίζεται στους δασικούς χάρτες ως δασικό, γεγονός που, στο πλαίσιο της κτηματογράφησης, απειλεί άμεσα την περιουσία χιλιάδων πολιτών της περιοχής.

«Έκλεισαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πήγαν στην ΑΑΔΕ, η οποία είναι μόνο για να μοιράζει πρόστιμα στους πραγματικούς αγρότες. Αυτό που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός είναι ότι τα κλεμμένα το ΟΠΕΚΕΠΕ θα τα πάρουν πίσω και θα τα δώσουν στους πραγματικούς αγρότες. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει και αυτό που παθαίνουν οι πραγματικοί αγρότες οι κτινοτρόφοι έρχονται τα μπιλιέτα με ταχύτητα» δήλωσε ο πρόεδρος της ενωτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων του νομού Χανίων, Κώστας Λιλικάκης.

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του προέδρου ενωτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Χανίων, Κώστα Λιλικάκη:

Δίπλα στους αγρότες βρέθηκαν τα εργατικά σωματεία που νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί στην ΔΥΠΑ Χανίων, στο πλαίσιο πανελλαδικής απεργίας.

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου Σωματείου Επισιτισμού Νίκου Καρακίτσου:

Τι Απαντά η Διοίκηση για τις Καθυστερήσεις στις Πληρωμές

Από την πλευρά των αρμόδιων αρχών, σημειώνεται ότι σημαντικά ποσά που αφορούν τα οικολογικά σχήματα και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων έως το τέλος Ιουνίου.

Οι έντονες καθυστερήσεις που παρατηρούνται αποδίδονται επισήμως στις τεχνικές διαδικασίες για τη μετάβαση του συστήματος πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με πηγές της διοίκησης, το νέο αυτό ψηφιακό σύστημα συνοδεύεται από εξονυχιστικούς ελέγχους, με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους διαφάνειας και την ορθή κατανομή των κοινοτικών πόρων αποκλειστικά στους πραγματικούς παραγωγούς.