Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε σε άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του 29χρονου Αλβανού, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Ο δράστης παραπέμπεται σε τακτικό ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί, όμως αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές πηγές, οι τρεις συλλήψεις του 29χρονου που είχαν προηγηθεί, αφορούσαν σε αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος. Για τα αδικήματα αυτά δεν προβλέπεται η κράτηση του κατηγορούμενου.