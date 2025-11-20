Ποινική δίωξη για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ασκήθηκε στον 29χρονο ο οποίος ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε τον 58χρονο στην περιοχή του Νέου Κόσμου, που λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Η υπόθεση σοκάρει με τις λεπτομέρειες της, καθώς η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε πως υπάρχουν και ίχνη στραγγαλισμού στον νεκρό άνδρα.

Το χρονικό της επίθεσης

Ο 29χρονος που συνελήφθη έχει επαγγελματικές γνώσεις πάνω στις πολεμικές τέχνες και ο τρόπος που τις χρησιμοποίησε έγινε αφορμή να καταλήξει μετά τα μανιώδη χτυπήματά του ο οδηγός του αυτοκινήτου με τον οποίο διαπληκτίστηκε. Ο 29χρονος Αλβανός χτύπησε ανελέητα το κεφάλι του θύματός του με δύναμη στο τιμόνι του αυτοκινήτου, όταν του επιτέθηκε ενώ είναι πιθανόν και να δοκίμασε να τον στραγγαλίσει.

Προηγουμένως ο άτυχος 58χρονος είχε χάσει τον έλεγχο του οχήματος και είχε πέσει σε σταθμευμένο όχημα. Ο θόρυβος έβγαλε τους περίοικους στα μπαλκόνια, που είδαν τον νεαρό να κατεβαίνει αστραπιαία από το μηχανάκι και να επιτίθεται με απίστευτη αγριότητα στον 58χρονο.

Το επεισόδιο όπως φαίνεται έγινε σε δύο φάσεις. Η αφορμή δημιουργήθηκε έξω από το γυμναστήριο όπου πηγαίνει ο 29χρονος. Εκεί φαίνεται πως ο 58χρονος ακούμπησε τη μηχανή του δράστη και σημειώθηκε μια μικρή προστριβή μεταξύ τους χωρίς να πάρει μεγάλες προεκτάσεις.

Μετά από λίγο όμως, ο 58χρονος επέστρεψε στο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό, κλείνοντας με το αυτοκίνητό του την μοτοσικλέτα του 29χρονου. Έτσι τον εμπόδισε από το να φύγει από το γυμναστήριο.

Τότε ξέσπασε νέο επεισόδιο, ο 58χρονος του έριξε σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια έφυγε γρήγορα στα στενά του Νέου Κόσμου. Αμέσως ξεκίνησε η καταδίωξη από τον 29χρονο και το θύμα όπως φαίνεται και στο ζουμαρισμένο βίντεο στην προσπάθειά του να ξεφύγει, χτύπησε ένα σταθμευμένο όχημα. Ο 29χρονος πλησίασε τότε το αυτοκίνητο του 58χρονου και ξεκίνησε να τον χτυπά μέχρι θανάτου.

Ίχνη στραγγαλισμού

Όπως προκύπτει από την προκαταρκτική έρευνα του ιατροδικαστή στην σορό του άτυχου ανθρώπου βρέθηκε σπασμένο, στην αριστερή πλευρά, το υοειδές οστό του λαιμού. Εύρημα που οδηγεί στο συμπέρασμα πως είτε ο δράστης πίεσε αρκετά δυνατά τον λαιμό του ανθρώπου στο κάθισμα του οδηγού, είτε πίεσε τον σβέρκο με μανία πάνω στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να σπάσει το οστό.

Είναι πιθανόν αυτή να ήταν και η αιτία του θανάτου για τον 58χρονο, που είχε επίσης συντριπτικό κάταγμα στην κάτω γνάθο, κάτι που ίσως προέρχεται από τις γροθιές που δέχθηκε από τον 29χρονο. Όμως εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο 29χρόνος να χτυπούσε το κεφάλι του 58χρονου στο τιμόνι του οχήματος του και αυτό να επέφερε τα μοιραία πλήγματα.

Το βαρύ παρελθόν βίας

Βίαιο και βαρύ είναι το ποινικό παρελθόν του 29χρονου που φέρεται να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό αυτοκινήτου σε δρόμο του Νέου Κόσμου, πριν από μερικά εικοσιτετράωρα.