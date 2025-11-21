Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 29χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 58χρονο οδηγό στο Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος, φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι το θύμα δεν κατέληξε από τα δικά του χτυπήματα.

Επέμεινε μάλιστα πως το θύμα του επιτέθηκε.

«Ζητώ συγγνώμη για την όποια εμπλοκή μου στο επεισόδιο, αλλά δεν σκότωσα κανέναν. Υπήρξε επιθετική ενέργεια εναντίον μου. Εκείνος προκάλεσε την κατάσταση. Δεν είχαμε προηγούμενα, δεν γνωριζόμασταν καν. Εκείνος πήγε να πέσει επάνω μου», φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή.

Παρά τους ισχυρισμούς του ανακριτής και εισαγγελέας τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης

Ως αιτία θανάτου του 58χρονου οδηγού οχήματος σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται: «Κακώσεις προσώπου και τραχήλου, συνέπεια αναφερόμενου ξυλοδαρμού. Πνευμονικό οίδημα, υπερτροφία καρδιάς».

Ωστόσο, ο ιατροδικαστής δεν έχει ακόμα σαφή εικόνα για τον θώρακα, καθώς έγιναν προσπάθειες ΚΑΡΠΑ στον 58χρονο, με αποτέλεσμα να είναι ικανές να προκαλέσουν σχετικά κατάγματα.

Σαφείς απαντήσεις θα δώσουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Ωστόσο, πιθανολογείται ότι το στρες και η ψυχική φόρτιση που υπέστη ο 58χρονος λόγω του επεισοδίου, αλλά και ο ξυλοδαρμός του, στάθηκαν επί της ουσίας ικανά για να υποστεί ανακοπή.