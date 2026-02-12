Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ξεκινά σήμερα Πέμπτη νέο γύρο ερευνών για την τραγωδία στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Στόχος είναι η λήψη καταθέσεων από στελέχη του εργοστασίου, υπεύθυνους τομέων, αλλά και μηχανικών μηχανολόγων που υπέγραψαν για την εγκατάσταση και την τοποθέτηση των δύο υπέργειων δεξαμενών και των σωληνώσεων που υπογειοποιήθηκαν,, χωρίς την απαιτούμενη θωράκιση.

Στον κύκλο των ερευνών μπαίνουν και πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι που υπέγραψαν τα τοπογραφικά διαγράμματα και σχέδια της επιχείρησης, τα οποία κατατέθηκαν σε Περιφέρεια και Πυροσβεστική.