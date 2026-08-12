Η Ελλάδα επιχειρεί να επαναφέρει στο επίκεντρο του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας που παραμένουν ανεξερεύνητες ή δεν περιλαμβάνονται σήμερα σε ενεργές παραχωρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό δρομολογείται ένας νέος κύκλος σεισμικών ερευνών, σχεδόν 14 χρόνια μετά τη μεγάλη γεωφυσική αποτύπωση της περιόδου 2012-2013.

Η διαδικασία τέθηκε επίσημα σε κίνηση με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης της ΕΔΕΥΕΠ. Μέσω αυτής θα επιλεγούν σεισμογραφικές εταιρείες που θα έχουν τη δυνατότητα να συλλέξουν και να επεξεργαστούν νέα δεδομένα μη αποκλειστικής χρήσης (non-exclusive seismic data) σε μια ευρεία θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται από την Κέρκυρα έως νότια της Κρήτης. Η εξέλιξη αυτή είχε προαναγγείλει εδώ και μήνες ο επικεφαλής της ΕΔΕΥΕΠ, Άρης Στεφάτος.

Στόχος η προσέλκυση νέων επενδυτών

Η πρωτοβουλία έχει διπλό στόχο: από τη μία να ανανεώσει τη γεωλογική εικόνα περιοχών όπου τα διαθέσιμα δημόσια στοιχεία είναι πλέον παλαιότερης γενιάς και από την άλλη να ενισχύσει τις προϋποθέσεις για την είσοδο νέων εταιρειών στην ελληνική αγορά έρευνας και αξιοποίησης υδρογονανθράκων.

Οι νέες έρευνες μπορούν να περιλαμβάνουν τόσο δισδιάστατες όσο και τρισδιάστατες αποτυπώσεις, προσφέροντας πιο σύγχρονα και λεπτομερή δεδομένα για το υπέδαφος.

Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις

Η προθεσμία για την υποβολή ενδιαφέροντος ανέρχεται σε 90 ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Με βάση τους όρους της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας, δηλαδή έως την Τρίτη 10 Νοεμβρίου.

Η επιστροφή της PGS

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επανεμφάνιση της PGS στην ελληνική αγορά. Η εταιρεία είχε πραγματοποιήσει τη μεγάλη σεισμική έρευνα στις ελληνικές θάλασσες κατά την περίοδο 2012-2013, καλύπτοντας την περιοχή από το Ιόνιο έως και νότια της Κρήτης.

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν τότε αποτέλεσαν σημαντικό υπόβαθρο για τον επόμενο γύρο παραχωρήσεων. Η νέα διαδικασία, ωστόσο, διαφοροποιείται ως προς τον ρόλο των σεισμογραφικών εταιρειών.

Δεν αναζητούν κοιτάσματα, αλλά δεδομένα

Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν δεν θα λειτουργήσουν ως παραχωρησιούχοι με αντικείμενο την ίδια την έρευνα για κοιτάσματα. Η δραστηριότητά τους θα αφορά την επένδυση στη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση γεωφυσικών δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να διατεθούν εμπορικά σε πετρελαϊκές εταιρείες που εξετάζουν την είσοδό τους σε συγκεκριμένες περιοχές.

Υπό αυτό το πρίσμα, η απόφαση της PGS Exploration να επιστρέψει με δική της πρωτοβουλία στην ελληνική αγορά εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι εκτιμά πως υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον για πιο σύγχρονα σεισμικά δεδομένα από τη Δυτική και Νότια Ελλάδα.

Μια νέα «ακτινογραφία» του υπεδάφους

Η τελευταία μεγάλης κλίμακας δημόσια σεισμική αποτύπωση της συγκεκριμένης θαλάσσιας ζώνης πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου 14 χρόνια. Έκτοτε, οι τεχνολογίες συλλογής δεδομένων, αλλά και οι μέθοδοι επεξεργασίας και απεικόνισής τους, έχουν εξελιχθεί σημαντικά.

Η απόκτηση νέων δεδομένων 2D και, κυρίως, 3D θα μπορούσε να δώσει σαφώς πιο λεπτομερή εικόνα των γεωλογικών σχηματισμών και να περιορίσει το αρχικό επενδυτικό ρίσκο για όσους εξετάζουν την προοπτική δραστηριοποίησης σε μια περιοχή.

Το πλεονέκτημα των non-exclusive δεδομένων

Η φιλοσοφία των δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης βασίζεται στη μείωση του κόστους της αρχικής έρευνας. Αντί κάθε πετρελαϊκή εταιρεία να χρειάζεται να χρηματοδοτήσει εξαρχής μια ιδιαίτερα δαπανηρή σεισμική καμπάνια, μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί και επεξεργαστεί από έναν εξειδικευμένο πάροχο.

Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το κόστος της πρώτης διερεύνησης και διευρύνεται δυνητικά ο αριθμός των επενδυτών που μπορούν να εξετάσουν την ελληνική αγορά. Παράλληλα, η ευκολότερη πρόσβαση σε βασικές γεωλογικές πληροφορίες μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον και από μικρότερους ή μεσαίους παίκτες του upstream.