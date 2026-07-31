Χωρίς τις αισθήσεις του βρίσκεται, σύμφωνα με το marathonpress.gr, ο άνδρας που καταπλακώθηκε από χώματα στον Νέο Βουτζά, στη συμβολή των οδών Ναρκίσσου και Υακίνθων, το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου.

Ο άνδρας φαίνεται να είναι εργαζόμενος στο έργο του αποχετευτικού ο οποίος είχε μπει σε τάφρο για να δουλέψει, όταν καταπλακώθηκε από μεγάλο όγκο χώματος.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του συνεχίζεται, ενώ έχει ήδη ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταβεί στο σημείο και ασθενοφόρο.