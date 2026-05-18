Στη σύλληψη έξι νεαρών, ηλικίας 16 έως 19 ετών, προχώρησαν οι Αρχές στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, μετά από σχετική καταγγελία ενός 22χρονου. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι αρχικά έβρεξαν το θύμα με νεροπίστολα, καταγράφοντας την πράξη τους με τα κινητά τους τηλέφωνα και στη συνέχεια του επιτέθηκαν φραστικά και σωματικά, βρίζοντάς και χτυπώντας τον.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής, 17 Μαΐου, ενώ τα κίνητρα των δραστών παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.

Όσον αφορά τους δράστες, πρόκειται για έξι νεαρούς, εκ των οποίων οι τρεις είναι ελληνικής καταγωγής και οι άλλοι τρεις αλβανικής.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει τα αδικήματα της απλής σωματικής βλάβης, της εξύβρισης, καθώς και της παραβίασης της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.