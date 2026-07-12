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Οι Δικαστικές Αρχές της Θεσσαλονίκης έδωσαν το στίγμα της επόμενης μέρας για τη δολοφονική επίθεση που στέρησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, βάζοντας στο μικροσκόπιο το κινητό τηλέφωνο 29χρονου.
Η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών άσκησε διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για τρομοκρατική οργάνωση, ενώ οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην Ανακρίτρια, από την οποία έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τρίτη, στις 12:00 το μεσημέρι.
Η αποτυχημένη προσπάθεια καταστροφής του κινητού
Το μεγάλο στοίχημα της Αντιτρομοκρατικής αυτή τη στιγμή κρύβεται μέσα στα ηλεκτρονικά δεδομένα.
Κατά τη διάρκεια της εφόδου των Ειδικών Δυνάμεων στο σπίτι του 29χρονου κατηγορούμενου, ο ίδιος, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να εξαφανίσει τα ενοχοποιητικά στοιχεία, άνοιξε το παράθυρο και πέταξε το κινητό του τηλέφωνο στον δρόμο.
Ωστόσο, η τύχη δεν ήταν με το μέρος του. Η συσκευή έπεσε στο οδόστρωμα προστατευμένη από μια ανθεκτική θήκη, με αποτέλεσμα να μην υποστεί ζημιά.
Οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν το τηλέφωνο, το οποίο έχει ήδη μεταφερθεί στα εργαστήρια των ψηφιακών πειστηρίων.
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι μέσα από τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές και τις επαφές του 29χρονου, θα εντοπιστούν τα μέλη της δεύτερης ομάδας που χτύπησε παράλληλα τις κατοικίες των Ζήση Ιωακείμοβιτς και Σάββα Αναστασιάδη.
Επιπλέον, εξετάζεται αν στη συσκευή υπήρχε αποθηκευμένο το κείμενο ανάληψης ευθύνης, έτοιμο προς δημοσίευση.
Η κάμερα του ιατρείου που «τύφλωσε» το σχέδιο διαφυγής
Η Αντιτρομοκρατική κατάφερε να δέσει την υπόθεση αποδεικνύοντας ότι το χτύπημα ήταν μέρος ενός ευρύτερου, συντονισμένου σχεδίου. Κομβικό ρόλο στην ταυτοποίηση έπαιξε το διαμέρισμα-ορμητήριο της οδού Παπαδιαμάντη, μόλις 230 μέτρα μακριά από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
Ο 29χρονος και η 26χρονη, η οποία είχε προφυλακιστεί το 2022 για την «Οργάνωση Αναρχική Δράση» και συνελήφθη στα Χανιά, πίστευαν ότι είχαν χαρτογραφήσει τυφλά σημεία, χωρίς κάμερες, για τη διαδρομή τους.
Μάλιστα φαίνεται ότι, φεύγοντας από το διαμέρισμα-κρησφύγετο της οδού Παπαδιαμάντη, με κατεύθυνση το σπίτι της Νέστορα, με σκοπό να τοποθετήσουν και να ενεργοποιήσουν τον εμπρηστικό μηχανισμό άνοιξαν μια ομπρέλα, μια κίνηση την οποία, όπως φαίνεται, διέπραξαν σκεπτόμενοι το ενδεχόμενο στη διάρκεια της διαδρομής να υπήρχε κάμερα ασφαλείας που θα κατέγραφε τα πρόσωπά τους.
Υπολόγισαν όμως λάθος, αφού ακριβώς απέναντι από την είσοδο του κρησφύγετου, η κάμερα ασφαλείας ενός ιδιωτικού ιατρείου κατέγραψε με απόλυτη ευκρίνεια τις κινήσεις τους. Το υλικό δείχνει το ζευγάρι να βγαίνει πριν από την επίθεση και να επιστρέφει τρέχοντας αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, προκειμένου να αλλάξει ρούχα.
Η γραμμή άμυνας του 24χρονου ιδιοκτήτη
Στο κάδρο των κατηγοριών βρίσκεται και ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος της οδού Παπαδιαμάντη, ο οποίος αντιμετωπίζει τις ίδιες βαρύτατες κατηγορίες. Ωστόσο, η υπεράσπισή του επιχειρεί να τον διαχωρίσει πλήρως από τον τρομοκρατικό πυρήνα.
Ο συνήγορος του 24χρονου δήλωσε:
«Λυπούμαστε βαθύτατα για ό,τι συνέβη. Η εμπλοκή του περιορίζεται αποκλειστικά στην παραχώρηση του ακινήτου, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει ούτε τις προθέσεις των δραστών, ούτε τους ίδιους τους συγκατηγορούμενούς του ως φυσικούς αυτουργούς. Τα κλειδιά είχαν δοθεί σε φιλικά του πρόσωπα».
Ο 24χρονος, ο οποίος δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις Αρχές, σε αντίθεση με τον 29χρονο που είναι ενεργό μέλος του Συμβουλίου Αναρχικών Θεσσαλονίκης, με προσαγωγές το 2015 και το 2026, αναμένεται να αναπτύξει αυτόν τον ισχυρισμό, κατά την απολογία του την Τρίτη.