Συνελήφθησαν μια 31χρονη και ένας 33χρονος για ληστεία στη Νίκαια.

Μετά από συνομιλία στα social media των δραστών με 32χρονο, προγραμματίστηκε ραντεβού το βράδυ της 30ης Νοεμβρίου.

Στο ραντεβού, η 31χρονη ζήτησε από τον 32χρονο το κινητό του τηλέφωνο για να τηλεφωνήσει σε κάποιον.

Τότε ήταν που εμφανίστηκε, ο 33χρονος, ο οποίος άρπαξε το κινητό και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο. Έπειτα, οι δράστες προσπάθησαν να του αφαιρέσουν και το τσαντάκι.

Το θύμα κατάφερε να διαφύγει και πήγε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τους δύο δράστες και τους συνέλαβαν. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα και εις βάρος τους σχημάτισαν δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.