Καραμπίνες, σουγιάδες, μαχαίρια, τσεκούρια, τόξα και ξίφη είχε στην κατοχή του ένας 36χρονος στη Νίκαια, ο οποίος όταν τον πλησίασαν αστυνομικοί, έστρεψε το όπλο πάνω τους.

Το περιστατικό έγινε την περασμένη Τρίτη, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης πήγαν στο σπίτι του, καθώς γείτονες είχαν ειδοποιήσει ότι έριχνε άσκοπους πυροβολισμούς στον αέρα.

Όταν έφτασαν στο σημείο, βρήκαν πέντε κάλυκες ενώ είδαν και τον 36χρονο να κρατάει καραμπίνα. Δεν φαντάζονταν όμως ότι θα την στρέψει προς το μέρος τους.

Τελικά, οργανώθηκε επιχείρηση μαζί με την ΟΠΚΕ, που διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό, και «τον ακινητοποίησαν, παρά τη σθεναρή αντίστασή του».

Ακολούθησε έρευνα που αποκάλυψε ένα μικρό οπλοστάσιο. Συγκεκριμένα, «κατέσχεσαν την καραμπίνα, με 6 φυσίγγια εντός αυτής και ένα στη θαλάμη». Πάνω του είχε ένα φυσίγγιο καραμπίνας και σουγιά, ενώ μέσα στο σπίτι βρέθηκαν:

-5 καραμπίνες,

– περίστροφο με φυσίγγιο,

-999 γραμμ. κάνναβης,

– πλήθος από αναδιπλούμενους σουγιάδες, μαχαίρια, τσεκούρια, τόξα και ξίφη,

-3 βέλη τόξου,

-78 φυσίγγια και

-2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.