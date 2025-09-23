Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε σε βάρος ηλικιωμένων με τη μέθοδο του εναγκαλισμού.

Πρόκειται για μια 37χρονη γυναίκα και έναν 48χρονο άνδρα, οι οποίοι συνελήφθησαν το μεσημέρι της 18ης Σεπτεμβρίου στον Κορυδαλλό, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Απίστευτο θράσος

Στο βίντεο που δημοσιεύει η «Ζούγκλα» και το οποίο ανέβασε στο προφίλ του στο facebook ο γιος θύματος, βλέπουμε τη 37χρονη να προσποιείται ότι γνωρίζει την ηλικιωμένη γυναίκα – η οποία σύμφωνα με την ανάρτηση του γιους της πάσχει από άνοια και Αλτσχάιμερ – να προσποιείται ότι είναι γνωστή της, να τη χαιρετά και κατόπιν να την αγκαλιάζει αφαιρώντας τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό της.

Όπως έγραψε ο γιος της ηλικιωμένης στο προφίλ του: «Η μητέρα μου είναι στην αρχή του φάσματος της άνοιας και του Αλτσχάιμερ (έχει και τα δύο) και δεν θυμάται πολύ καλά πρόσωπα. Η γύφτισσα με τον – την οδηγό – συνεργό της, περνούσε με το λευκό αυτοκίνητο μάρκας citroen εξω απ το σπίτι κι όταν την είδαν να κάθεται αμέριμνη σταμάτησαν. Αυτός ή αυτή πάρκαρε το αυτοκίνητο κι έμεινε μέσα κι η άλλη κατέβηκε ,πήγε στη μητέρα μου, έκανε ότι τη γνωρίζει και της έκλεψε απροκάλυπτα το σταυρό που φορούσε στο λαιμό της.»

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι εντόπιζαν ηλικιωμένα θύματα σε Νίκαια και Κορυδαλλό και αφού τα προσέγγιζαν με προσποιητή φιλικότητα, η 37χρονη τα αγκάλιαζε αφαιρώντας από τον λαιμό τους χρυσές αλυσίδες.

Σε μία μάλιστα περίπτωση δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει βία προκειμένου να ολοκληρώσει την πράξη της.

Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις κλοπών και μία ληστεία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα δύο μέλη, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων κλοπών και ληστείας εις βάρος ηλικιωμένων και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι από ειδική ομάδα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, η οποία χρονολογείται τουλάχιστον από τα τέλη Αυγούστου.

Επιπλέον, για την 37χρονη διαπιστώθηκε ότι εις βάρος της, εκκρεμούσε βούλευμα με το οποίο διατασσόταν η σύλληψή της, για τα αδικήματα της κλοπής και της ληστείας. Ως προς τον τρόπο δράσης, η 37χρονη κινούμενη με υπηρεσιακό όχημα από κοινού με τον 48χρονο, εντόπιζε τα θύματά της, επιλέγοντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα και αφού τα προσέγγιζε, προσποιούμενη φιλικό σε αυτά πρόσωπο και με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, αφαιρούσε από την κατοχή τους χρυσές αλυσίδες λαιμού.

Στην κατοχή των συλληφθέντων και στα σπίτια τους εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα, 1.600 ευρώ σε μετρητά και κάμερες ασφαλείας που κατέγραφαν τους εξωτερικούς χώρους, ώστε να αποφεύγουν την αστυνομική παρουσία.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ για την 37χρονη εκκρεμούσε βούλευμα σύλληψης για κλοπές και ληστείες.

Οι δύο δράστες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.