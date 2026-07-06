Ένοπλη εισβολή σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 5 Ιουλίου, σε ζαχαροπλαστείο που βρίσκεται στη Νίκαια, όταν άγνωστος δράστης επιχείρησε να αποσπάσει τις εισπράξεις από το ταμείο.

Το συμβάν έλαβε χώρα περί τις 22:45. Ο ληστής, ο οποίος φορούσε μαύρα ρούχα και είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, μπήκε στο ζαχαροπλαστείο και κατευθύνθηκε αμέσως προς το ταμείο. Εκεί, έβγαλε ένα πιστόλι από το τσαντάκι του και απείλησε την υπάλληλο, απαιτώντας τα χρήματα.

Η εργαζόμενη προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και υποψιαζόμενη ότι το όπλο ήταν ψεύτικο, έδρασε. Χρησιμοποίησε τη σφουγγαρίστρα που κρατούσε εκείνη την ώρα, προκειμένου να απωθήσει τον δράστη.

Παρ’ όλα αυτά, ο άνδρας κατάφερε τελικά να αρπάξει ένα μέρος των χρημάτων από το ταμείο πριν τραπεί σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, καθώς και το βίντεο που ήδη κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την 21η φορά που το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο γίνεται στόχος ληστών ή διαρρηκτών.

Δείτε το βίντεο: