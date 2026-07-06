«Τον κοίταγα, φόραγε μάσκα. Του είπα “καλησπέρα” και είδα πως φορούσε γάντια. Εκεί κατάλαβα πως μάλλον δεν είναι πελάτης». Με αυτά τα λόγια περιγράφει η υπάλληλος του ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια τις πρώτες στιγμές της ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 5 Ιουλίου. Το κατάστημα, όπως αποκαλύπτεται, έχει γίνει στόχος ληστών και διαρρηκτών 21 φορές.

«Σε παρακαλώ, μην με πειράξεις»

Η εργαζόμενη, μόλις είχε βγει από το μπάνιο έχοντας ετοιμάσει τη σφουγγαρίστρα, όταν αντιλήφθηκε τον δράστη, ο οποίος φορούσε μαύρα ρούχα, μπλε καπέλο και μια μαύρη χειρουργική μάσκα.

«Μπαίνω μέσα στο μπάνιο, έχω ετοιμάσει την σφουγγαρίστρα, βγαίνω έξω και ξεκινάω πίσω από τα ψυγεία. Φτάνω στο σημείο του ταμείου και βλέπω με την άκρη του ματιού μου πως έχει μπει κάποιος κύριος. Έρχεται σιγά προς εμένα. Τον κοίταγα, φόραγε μάσκα. Του είπα “καλησπέρα” και είδα πως φορούσε γάντια. Εκεί κατάλαβα πως μάλλον δεν είναι πελάτης», λέει η υπάλληλος στο MEGA.

«Εκείνη τη στιγμή έβγαλε το όπλο, το είχε κοντά στο σώμα του και είπε “ληστεία”. Του είπα “σε παρακαλώ, μην με πειράξεις” και απάντησε “όχι, πάρε μια σακούλα και βάλε τα λεφτά του ταμείου”.

Τράβηξα μια σακούλα, την άνοιξα και πήγα προς το ταμείο να του δώσω τα λεφτά γιατί έτσι και αλλιώς ο ιδιοκτήτης έχει πει “ότι και να γίνει δώστε τα να φύγει”, να μην μας πειράξει.

Γύρισε το κεφάλι του προς την πόρτα για να δει αν μπαίνει κάποιος. Έχω κουμπί πανικού (κάτω από το ταμείο) και εκείνη τη στιγμή μπόρεσα, το πάτησα και έσκυψα κάτω από τα ψυγεία. Όταν μπήκα πίσω από τα ψυγεία άρχισε και πυροβολούσε και εκεί κατάλαβα πως ήταν καψούλια. Πήρα τη σφουγγαρίστρα και άρχισα και τον χτυπούσα», συμπλήρωσε.

Δείτε βίντεο από το συμβάν:

Το χρονικό της ληστείας

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:45. Παρά τη σθεναρή και δυναμική αντίσταση της υπαλλήλου με τη σφουγγαρίστρα, ο κακοποιός κατάφερε τελικά να αποσπάσει ένα μέρος των χρημάτων από το ταμείο πριν τραπεί σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικές Αρχές διεξάγουν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει τόσο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ζαχαροπλαστείου, όσο και το βίντεο ντοκουμέντο από το συμβάν που ήδη κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.