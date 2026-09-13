Στη σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα ξένης καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για συστηματική διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Γ.Α.Δ.Α. στην περιοχή της Νίκαιας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου 2026, έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο που διενήργησαν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της καθημερινής τους περιπολίας.

Στην κατοχή του 43χρονου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μια τεράστια ποσότητα από 3.994 λαθραία καπνικά προϊόντα καθώς και το χρηματικό ποσό των 7.090 ευρώ.

Στον Εισαγγελέα ο 43χρονος

Μετά τη σύλληψή του, ο 43χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Δ.Δ.Ε.Ε.Α. / Γ.Α.Δ.Α.), το οποίο ανέλαβε τη διενέργεια της προανάκρισης.

Ο άνδρας κατηγορείται για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ τα κατασχεθέντα λαθραία καπνικά προϊόντα αλλά και τα μετρητά.