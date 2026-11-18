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Την εντονότατη αντίδραση των κατοίκων της Νίκαιας και ιδιαίτερα των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του 5ου Δημοτικού σχολείου της περιοχής, έχει προκαλέσει η υπό σχεδιασμό λειτουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών από την ΜΚΟ «Φάρος Ελπίδας» στο κτήριο της οδού Αμυραδάκη 20, απέναντι ακριβώς από το εν λόγω Δημοτικό σχολείο.
Τόσο οι γονείς των μαθητών όσο και οι κάτοικοι της περιοχής αντιδρούν δυναμικά και συλλέγουν υπογραφές προκειμένου να αποτρέψουν αυτή την εξέλιξη, ενώ απευθύνουν συγκεκριμένα ερωτήματα τόσο προς τη Δημοτική Αρχή όσο και προς το αρμόδιο υπουργείο καλώντας τους να δώσουν απαντήσεις.
Το πιο καίριο ερώτημά τους αφορά το «ποιος αποφασίζει για τη δημιουργία δομής μεταναστών απέναντι από δημοτικό σχολείο, χωρίς μάλιστα να υπάρχει προηγούμενη δημόσια ενημέρωση των κατοίκων και κυρίως των γονέων».
Καλούν δε, όπως αναφέρουν στην ακόλουθη ανακοίνωση, τον Δήμο Νίκαιας, την ΜΚΟ «Φάρος Ελπίδας», το αρμόδιο Υπουργείο και τις ελεγκτικές Αρχές να δώσουν δημόσιες και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν και να μην προχωρήσει η λειτουργία της σχεδιαζόμενης δομής, μέχρι να δοθούν σαφείς απαντήσεις και να παρουσιαστούν τα απαραίτητα έγγραφα για τη διαφάνεια και τη νομιμότητα μιας τέτοιας κίνησης.
Η ανακοίνωση των κατοίκων της περιοχής και των γονέων μαθητών του 5ου Δημοτικού σχολείου
Κων. Μαραγκάκης – Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη: «Θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος»
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, με δύο αναρτήσεις του στην προσωπική του ιστοσελίδα στο Facebook,τοποθετήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα αναφέροντας τα ακόλουθα:
Η πρώτη ανάρτηση
«Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων: “Kοινωνική αλληλεγγύη με διαφάνεια, σχεδιασμό και κυρίως σεβασμό στην τοπική κοινωνία” – “Θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη διασφάλιση της νομιμότητας και του δημοσίου συμφέροντος”
Κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Νίκαια: Οι τελευταίες εξελίξεις σύμφωνα με τον Δήμαρχο
Η δεύτερη ανάρτηση
Σε δεύτερη ανάρτηση του στο Facebook, o ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, αναφέρει πως σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις δεν πρόκειται να λειτουργήσει τελικά το κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Νίκαια, ωστόσο οι κάτοικοι της περιοχής και οι γονείς των μαθητών εξακολουθούν να διατηρούν τις επιφυλάξεις τους επ’ αυτού, γνωρίζοντας τις προθέσεις του ιδιοκτήτη του κτηρίου.
«Τη μη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ), που σχεδιαζόταν να εγκατασταθεί σε ακίνητο επί της οδού Αμυραδάκη 20, στη Νίκαια, σηματοδοτούν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ζήτημα.
Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η πρόθεση εγκατάστασης της συγκεκριμένης δομής, ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη έθεσε με σαφήνεια, την ανάγκη πλήρους τήρησης των προβλεπόμενων νόμιμων διαδικασιών, θεσμικής ενημέρωσης και σεβασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών.
Η Δημοτική Αρχή είχε επισημάνει ότι, η εγκατάσταση και λειτουργία μιας τέτοιας δομής δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις, τους προβλεπόμενους ελέγχους και την τήρηση όλων των θεσμικών προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης γνωμοδότησης του Δήμου.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Μαραγκάκης προχώρησε σε άμεσες παρεμβάσεις και επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα, ζητώντας πλήρη ενημέρωση και διασφάλιση της νομιμότητας.
«Από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει καμία διαδικασία που αφορά την πόλη μας χωρίς την πλήρη τήρηση της νομιμότητας, τη θεσμική ενημέρωση και τον σεβασμό στον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δημοτών.
Η κοινωνική αλληλεγγύη και η προστασία των ευάλωτων παιδιών αποτελούν αξίες που υπηρετούμε έμπρακτα. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί την υποχρέωση όλων να λειτουργούν με διαφάνεια, υπευθυνότητα και σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος.
Η μη λειτουργία της συγκεκριμένης δομής αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη.
Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το ζήτημα με υπευθυνότητα και εγρήγορση, έχοντας ως γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, τη νομιμότητα και τον σεβασμό στην τοπική κοινωνία «Η νομιμότητα, η διαφάνεια και ο σεβασμός στην τοπική κοινωνία αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις».