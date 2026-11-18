Την εντονότατη αντίδραση των κατοίκων της Νίκαιας και ιδιαίτερα των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του 5ου Δημοτικού σχολείου της περιοχής, έχει προκαλέσει η υπό σχεδιασμό λειτουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών από την ΜΚΟ «Φάρος Ελπίδας» στο κτήριο της οδού Αμυραδάκη 20, απέναντι ακριβώς από το εν λόγω Δημοτικό σχολείο.

Τόσο οι γονείς των μαθητών όσο και οι κάτοικοι της περιοχής αντιδρούν δυναμικά και συλλέγουν υπογραφές προκειμένου να αποτρέψουν αυτή την εξέλιξη, ενώ απευθύνουν συγκεκριμένα ερωτήματα τόσο προς τη Δημοτική Αρχή όσο και προς το αρμόδιο υπουργείο καλώντας τους να δώσουν απαντήσεις.

Το πιο καίριο ερώτημά τους αφορά το «ποιος αποφασίζει για τη δημιουργία δομής μεταναστών απέναντι από δημοτικό σχολείο, χωρίς μάλιστα να υπάρχει προηγούμενη δημόσια ενημέρωση των κατοίκων και κυρίως των γονέων».

Καλούν δε, όπως αναφέρουν στην ακόλουθη ανακοίνωση, τον Δήμο Νίκαιας, την ΜΚΟ «Φάρος Ελπίδας», το αρμόδιο Υπουργείο και τις ελεγκτικές Αρχές να δώσουν δημόσιες και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν και να μην προχωρήσει η λειτουργία της σχεδιαζόμενης δομής, μέχρι να δοθούν σαφείς απαντήσεις και να παρουσιαστούν τα απαραίτητα έγγραφα για τη διαφάνεια και τη νομιμότητα μιας τέτοιας κίνησης.

Η ανακοίνωση των κατοίκων της περιοχής και των γονέων μαθητών του 5ου Δημοτικού σχολείου

Κων. Μαραγκάκης – Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη: «Θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος»

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, με δύο αναρτήσεις του στην προσωπική του ιστοσελίδα στο Facebook,τοποθετήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα αναφέροντας τα ακόλουθα:

Η πρώτη ανάρτηση

«Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων: “Kοινωνική αλληλεγγύη με διαφάνεια, σχεδιασμό και κυρίως σεβασμό στην τοπική κοινωνία” – “Θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη διασφάλιση της νομιμότητας και του δημοσίου συμφέροντος”

Με αφορμή τις εργασίες που πραγματοποιούνται σε ακίνητο, επί της οδού Αμυραδάκη 20, στη Νίκαια, με σκοπό την εγκατάσταση Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) από ΜΚΟ, ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη θεωρεί αναγκαίο να τοποθετηθεί δημόσια και να αποσαφηνίσει τη θέση του.

Με διαχρονική και αποδεδειγμένη τη θέση μας, περί στήριξης των ευάλωτων συμπολιτών μας – και ειδικά των παιδιών – μέσω των Υπηρεσιών μας, οι πράξεις ανθρωπισμού αποτελούν την ελάχιστη απόδειξη του κοινωνικού “προσώπου” ενός Δήμου.

Οι πράξεις αυτές, ωστόσο, προϋποθέτουν “παράλληλο” σεβασμό και τήρηση όλων των προβλεπόμενων, νομίμων διαδικασιών. Και στην περίπτωση της εν λόγω δομής, ούτε ο “παράλληλος” σεβασμός πληρούται – σεβασμός στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας – αλλά ούτε και οι νόμιμες διαδικασίες τηρούνται.

Σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 5307/2026 και την υπ’ αριθ. 187634/2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύουν σήμερα, η εγκατάσταση και λειτουργία τέτοιων δομών προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έγκριση μελέτης σκοπιμότητας, τη γνωμοδότηση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, τον έλεγχο καταλληλότητας του κτιρίου και τη χορήγηση της προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας.

Στην προκειμένη περίπτωση, μέχρι σήμερα, ούτε έχει διαβιβαστεί στον Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη μελέτη σκοπιμότητας για τη σχεδιαζόμενη δομή, προκειμένου να γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε έχει υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της στο συγκεκριμένο ακίνητο. Το γεγονός ότι, ήδη εκτελούνται εργασίες για την προετοιμασία της εγκατάστασης, χωρίς να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη θεσμική συμμετοχή του Δήμου, δημιουργεί, εύλογα ερωτήματα στους πολίτες και την Δημοτική Αρχή…

Κατανοώντας απόλυτα τους προβληματισμούς των κατοίκων και θεωρώντας υποχρέωσή της τη μεταφορά τους στα αρμόδια όργανα, η Δημοτική Αρχή ζήτησε την πλήρη διερεύνηση της δυνητικής λειτουργίας της δομής, από την “πρώτη στιγμή”.

Απευθύνθηκε, άμεσα, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση, εγγράφως στο αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ζητώντας πλήρη ενημέρωση για το θέμα. Βρίσκεται δε, σε συνεχή επαφή με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, ο οποίος έχει διαβεβαιώσει τη Δημοτική Αρχή ότι, θα τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, έλεγχοι και διατυπώσεις.

Επιπλέον, κατέστησε σαφές ότι, δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη λειτουργία της συγκεκριμένης δομής, χωρίς την προηγούμενη πλήρη τήρηση των νόμιμων διαδικασιών και την άσκηση στο ακέραιο των αρμοδιοτήτων που της παρέχει η νομοθεσία. Θα προβεί δε, ως υπεύθυνη Δημοτική Αρχή, σε κάθε απαιτούμενη νόμιμη ενέργεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον.

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες ότι, ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραμένει σε διαρκή εγρήγορση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι, καμία απόφαση που αφορά την πόλη και τους κατοίκους της, δεν θα ληφθεί χωρίς την τήρηση της νομιμότητας και την απαιτούμενη διαφάνεια.

Η κοινωνική αλληλεγγύη και η προστασία των ευάλωτων συνανθρώπων μας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες, δεν μπορούν όμως να υλοποιούνται χωρίς διαφάνεια, λεπτομερή ενημέρωση και σεβασμό στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Ο Δήμος είναι παρών, ελέγχει και παρεμβαίνει, όποτε και όπου απαιτείται».

Κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Νίκαια: Οι τελευταίες εξελίξεις σύμφωνα με τον Δήμαρχο

Η δεύτερη ανάρτηση

Σε δεύτερη ανάρτηση του στο Facebook, o ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, αναφέρει πως σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις δεν πρόκειται να λειτουργήσει τελικά το κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Νίκαια, ωστόσο οι κάτοικοι της περιοχής και οι γονείς των μαθητών εξακολουθούν να διατηρούν τις επιφυλάξεις τους επ’ αυτού, γνωρίζοντας τις προθέσεις του ιδιοκτήτη του κτηρίου.

«Τη μη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ), που σχεδιαζόταν να εγκατασταθεί σε ακίνητο επί της οδού Αμυραδάκη 20, στη Νίκαια, σηματοδοτούν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ζήτημα.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η πρόθεση εγκατάστασης της συγκεκριμένης δομής, ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη έθεσε με σαφήνεια, την ανάγκη πλήρους τήρησης των προβλεπόμενων νόμιμων διαδικασιών, θεσμικής ενημέρωσης και σεβασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών.

Η Δημοτική Αρχή είχε επισημάνει ότι, η εγκατάσταση και λειτουργία μιας τέτοιας δομής δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις, τους προβλεπόμενους ελέγχους και την τήρηση όλων των θεσμικών προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης γνωμοδότησης του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Μαραγκάκης προχώρησε σε άμεσες παρεμβάσεις και επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα, ζητώντας πλήρη ενημέρωση και διασφάλιση της νομιμότητας.

«Από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει καμία διαδικασία που αφορά την πόλη μας χωρίς την πλήρη τήρηση της νομιμότητας, τη θεσμική ενημέρωση και τον σεβασμό στον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δημοτών.

Η κοινωνική αλληλεγγύη και η προστασία των ευάλωτων παιδιών αποτελούν αξίες που υπηρετούμε έμπρακτα. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί την υποχρέωση όλων να λειτουργούν με διαφάνεια, υπευθυνότητα και σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος.

Η μη λειτουργία της συγκεκριμένης δομής αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το ζήτημα με υπευθυνότητα και εγρήγορση, έχοντας ως γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, τη νομιμότητα και τον σεβασμό στην τοπική κοινωνία «Η νομιμότητα, η διαφάνεια και ο σεβασμός στην τοπική κοινωνία αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις».