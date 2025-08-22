Στο θέμα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναφέρεται το κόμμα της Νίκης, με ανακοίνωσή του. Όπως σημειώνει, «στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζονται ως μεταμοντέρνοι είλωτες από το υπουργείο Παιδείας. Παρά την κρίσιμη συνεισφορά τους στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί παραμένουν απλήρωτοι όλο το καλοκαίρι».

Ειδικότερα, «το επαίσχυντο επίδομα ανεργίας, με την προπληρωμένη κάρτα, δεν τους έχει καταβληθεί ακόμη. Η Κυβέρνηση, για άλλη μια φορά, τους αντιμετωπίζει με τη γνωστή απαξιωτική στάση, προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια και την επιβίωσή τους».

Επιπλέον, «η νέα διαδικασία καταβολής, αντί να επιταχύνει τις διαδικασίες, όπως ευαγγελιζόταν η Κυβέρνηση, βύθισε σε μεγαλύτερη ταλαιπωρία τους δικαιούχους, αφού οι κάρτες δεν έχουν ακόμα εκδοθεί, ενώ τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) είναι υποστελεχωμένα, αφήνοντας χιλιάδες εκπαιδευτικούς σε πραγματική απελπισία».

Η Νίκη κατηγορεί την Κυβέρνηση ότι «επιμένει σε σκληρή στάση επιδεικνύοντας αδράνεια και αδιαφορία, απέναντι σε εκείνους που διαχρονικά στηρίζουν το δημόσιο σχολείο και τις απαιτητικές εκπαιδευτικές του ανάγκες» και καταγγέλλει αυτή την απαράδεκτη, όπως αναφέρει, κατάσταση και «απαιτεί εδώ και τώρα την άμεση καταβολή όλων των οφειλομένων επιδομάτων. Κυρίως απαιτεί την ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών που βάζουν πλάτη, εκεί που το υπουργείο Παιδείας δεν θέλει ή δεν μπορεί».

Εν κατακλείδι, «η δημόσια εκπαίδευση στέκεται όρθια, όσο στέκονται όρθιοι ακόμη οι λειτουργοί της… Δεν θα επιτρέψουμε στο υπουργείο Παιδείας να εμπαίζει τους αναπληρωτές. Δεν θα σας επιτρέψουμε να τους λυγίσετε…!», καταλήγει η ανακοίνωση της Νίκης.