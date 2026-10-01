Σε μια κίνηση μείζονος σημασίας για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου της προχωρά η Contships Logistics Corp., συμφερόντων του Νικόλα Πατέρα. Η εταιρεία δρομολογεί ένα εκτεταμένο ναυπηγικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει την κατασκευή έως και 30 σύγχρονων feeder containerships, χωρητικότητας περίπου 1.300 TEU, με τη συνολική επένδυση να αγγίζει τα 780 εκατομμύρια δολάρια.

Στο πλαίσιο αυτό, η θυγατρική της εταιρείας κατά 100%, CLC Newbuildings Inc., υπέγραψε επιστολή προθέσεων (LOI) με την κινεζική ναυπηγική εταιρεία Hubei Guangji Green Energy Shipbuilding Group Co., για την κατασκευή των πλοίων νέας τεχνολογίας.

Το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων και το κόστος

Η συμφωνία αφορά την άμεση κατασκευή 10 πλοίων, ενώ παρέχει το δικαίωμα προαίρεσης (option) για ακόμα 20 containerships, χωρισμένα σε δύο επιμέρους ομάδες των 10.

Η αξία του κάθε σκάφους υπολογίζεται στα 26 εκατομμύρια δολάρια. Εφόσον ενεργοποιηθούν πλήρως όλα τα δικαιώματα προαίρεσης, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει στα 780 εκατομμύρια δολάρια. Η παράδοση της πρώτης δεκάδας προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2028, ενώ τα επόμενα 10 αναμένεται να παραδοθούν τον Σεπτέμβριο του 2030.

Πράσινη τεχνολογία και σχεδιασμός «ContshipMax CV1300»

Η συγκεκριμένη στρατηγική επιλογή αποσκοπεί στη σταδιακή ανανέωση του στόλου της Contships με σκάφη υψηλής ενεργειακής απόδοσης και μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Τα πλοία θα βασίζονται στον καινοτόμο σχεδιασμό «ContshipMax CV1300», ο οποίος αναπτύχθηκε από την ίδια την Contships σε συνεργασία με το ναυπηγικό ινστιτούτο SDARI.

Κάθε πλοίο θα διαθέτει χωρητικότητα 1.324 TEU και 340 παροχές για ψυγόμενα εμπορευματοκιβώτια (reefer plugs). Ο τεχνολογικός τους εξοπλισμός περιλαμβάνει:

– Κύριες μηχανές Mitsubishi προδιαγραφών Tier III

– Εξελιγμένο σύστημα SCR χαμηλής πίεσης για τη μείωση των ρύπων

– Γεννήτριες Daihatsu και γεννήτρια άξονα

– Προηγμένα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

Ο συνδυασμός αυτός διασφαλίζει χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, υψηλή λειτουργική ευελιξία και πλήρη συμμόρφωση με τις αυστηρές απαιτήσεις των διεθνών δικτύων μεταφοράς.

Στρατηγικές συμμαχίες και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις

Η ναυπήγηση θα πραγματοποιηθεί στις νέες, αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις της Hubei Guangji Green Energy Shipbuilding Group, η οποία συνεργάζεται στενά με τη Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding & Offshore Project Management Co., Ltd.

Η σύμπραξη αυτή ενώνει την πολυετή εμπειρία της Contships στην αγορά των feeder containerships, με την τεχνογνωσία ενός από τους ισχυρότερους ναυπηγικούς ομίλους της Κίνας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε σύγχρονο τονάζ.

Ηγετική παρουσία στην αγορά των feeders

Η Contships Logistics Corp. συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ανεξάρτητους πλοιοκτήτες παγκοσμίως στον τομέα των feeder containerships, εστιάζοντας αποκλειστικά σε σκάφη χωρητικότητας 900 έως 2.000 TEU.

Αυτή τη στιγμή, ο στόλος της αποτελείται από 27 πλοία, ως αποτέλεσμα μιας διαρκούς στρατηγικής αναδιάρθρωσης που περιλαμβάνει την αντικατάσταση παλαιότερων μονάδων με νεότερης τεχνολογίας σκάφη.