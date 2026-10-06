Στο Οροπέδιο Λασιθίου, δίπλα στους πληγέντες παραγωγούς και πολίτες από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη, βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που έλκει την καταγωγή του από την περιοχή, διαπίστωσε ιδίοις όμμασι την σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή που έχει υποστεί η παραγωγή πατάτας και οπωροκηπευτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πάνω από 25.000 στρέμματα αγροτικής έκτασης έχουν βυθιστεί στο νερό. Εκτός από τη φυτική παραγωγή, ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές στον εξοπλισμό και τα παραγωγικά μέσα των καλλιεργητών.

Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκίνησε την επίσκεψή του από το Δημαρχείο του Οροπεδίου Λασιθίου, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους της περιοχής, εστιάζοντας στις άμεσες προτεραιότητες για την αποκατάσταση των υποδομών. Αμέσως μετά, μετέβη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, όπου συζήτησε με τους εκπροσώπους του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου.

Οι πέντε προτάσεις Ανδρουλάκη και ο κίνδυνος δημογραφικής κατάρρευσης

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στους παραγωγούς, προανήγγειλε άμεσα κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του κόμματος και ζήτησε από την κυβέρνηση: «Άμεση και πλήρη καταγραφή των ζημιών, ταχύτατη αποζημίωση μόνιμων κατοίκων, αγροτών και κτηνοτρόφων, έναρξη προγράμματος αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου και πάγωμα όλων των οφειλών προς το δημόσιο, χρηματοδότηση Περιφέρειας και Δήμων για αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι για το Λασίθι πρέπει να υπάρξει μια ειδική ευαισθησία, καθώς «το Οροπέδιο δεν βιώνει μια κανονικότητα, αλλά είναι ανάμεσα στους ορεινούς όγκους της χώρας που έχουν καταρρεύσει δημογραφικά.

Αν λοιπόν δεν γίνει κάτι άμεσα, η καταστροφή αυτή θα είναι ίσως το τελευταίο και σημαντικότερο πλήγμα στην δημογραφική και κοινωνική κατάρρευση του τόπου. Όσοι έχουν μείνει εδώ, έχουν μείνει με μεγάλο κόπο, κρατώντας τις περιουσίες των πατεράδων τους και δεν πρέπει αυτό που συνέβη να τους οδηγήσει στο να τα παρατήσουν».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις μεγάλες καταστροφές που έχει υποστεί ο Δήμος Μυλοποτάμου, τονίζοντας πως «το κράτος και η κυβέρνηση θα πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο».

«Δεν μπορούμε να κλαίμε όταν βρέχει και όταν δε βρέχει»

Αναφερόμενος στην έλλειψη υποδομών, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορούμε να κλαίμε όταν βρέχει και να κλαίμε και όταν δεν βρέχει. Κάτι δεν πάει». Πρόσθεσε δε ότι πρέπει να σχεδιαστούν τα έργα διαχείρισης υδάτων με πιο σύγχρονο τρόπο, ώστε να υπάρχει ανθεκτικότητα στην παραγωγή, υπογραμμίζοντας πως «θεωρήσεις ότι τέτοιες καταστροφές συμβαίνουν κάθε εκατό χρόνια είναι επικίνδυνες, τις πληρώσαμε στη Θεσσαλία.

Πρέπει να γίνουν μελέτες, ώστε η διαχείριση υδάτων να γίνει με έναν τρόπο βιώσιμο και ανθεκτικό, βάσει των πραγματικών δεδομένων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή».

Τα αιτήματα των παραγωγών και η ολοκλήρωση της επίσκεψης

Στην άμεση αποκατάσταση των ζημιών και στην οικονομική στήριξη των παραγωγών, επικεντρώθηκαν τα αιτήματα που έθεσαν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου, Μανώλης Πατεράκης, περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι καλλιεργητές, επισημαίνοντας το μέγεθος των καταστροφών στις αγροτικές υποδομές.

Από την πλευρά τους, οι παραγωγοί ζήτησαν άμεση και πλήρη καταγραφή των ζημιών για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων, καθώς και μέτρα που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ταχεία απομάκρυνση των νερών από τις πλημμυρισμένες εκτάσεις και στην ανάγκη για έναν συνολικό σχεδιασμό αντιπλημμυρικής προστασίας, ώστε να μην επαναληφθούν εικόνες όπου ο κάμπος μετατρέπεται σε λίμνη.

Η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στο Λασίθι ολοκληρώθηκε στον Χώνο, όπου συνομίλησε με κατοίκους που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται.

Πηγή: creta24