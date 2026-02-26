Συνέντευξη τύπου δίνει αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη ο γνωστός ποινικολόγος Νίκος Διαλυνάς.

Αντικείμενο της δημόσιας αυτής τοποθέτησης είναι σοβαρές καταγγελίες για δικογραφίες σχετικά με θανάτους από ιατρικά λάθη οι οποίες εδώ και καιρό «λιμνάζουν» στα αστυνομικά τμήματα Γρεβενών, Κοζάνης, Γιαννιτσών και Θεσσαλονίκης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Κι αυτό διότι για δύο έως και τρία χρόνια μετά την νεκροψία – νεκροτομή δεν έχουν σταλεί ακόμα οι ιστολογικές εξετάσεις από συγκεκριμένο παθολογοανατόμο, ο οποίος μέχρι πριν μερικούς μήνες υπηρετούσε στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον ποινικολόγο, σε υπόθεση στην Κοζάνη έγινε αναφορά – καταγγελία και ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική ενώ παράλληλα έγινε και αναφορά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο τμήμα ιατροδικαστικής και διατάχθηκε προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση.

Ο γνωστός ποινικολόγος αναφέρει επίσης πως ευθύνες για την κατάσταση αυτή φέρουν και ιατροδικαστές που διενήργησαν την νεκροψία νεκροτομή, διότι καθυστερεί η ιστολογική και δεν μπορεί να κλείσει η πραγματογνωμοσύνη και να καταλήξουν σε συμπέρασμα. Οι υποθέσεις μάλιστα που αναφέρεται έχουν καθυστερήσει από 2- 3 χρόνια.

Όμως, σύμφωνα με τον Νίκο Διαλυνά, ευθύνες έχει και ο εποπτεύων των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, διότι οι ιατροδικαστές υποχρεούνται κάθε μήνα να στέλνουν ενημέρωση για τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που καθυστερούν.

Σημαντικό είναι ότι τα αδικήματα αυτά από αυτές τις υποθέσεις παραγράφονται στα 5 χρόνια. Όταν λοιπόν στα 3 χρόνια δεν υπάρχουν εκθέσεις νεκροψίας, τότε δεν μπορούν οι πραγματογνώμονες που διορίζει ο εισαγγελέας να αποφανθούν για την αιτία θανάτου και έτσι οι δικογραφίες καθυστερούν.