Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Νίκος Καραΐσκος, δήλωσε πως η κατάσταση στην περιοχή της Αιγιάλειας είναι βελτιωμένη.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, «ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί η φωτιά, αλλά η εικόνα είναι καλύτερη σε σύγκριση με όσα συνέβαιναν πριν από λίγες ώρες».

Όπως είπε, «δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, αλλά καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς».

Υπενθυμίζουμε πως από το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση του Δήμου Αιγιαλείας.

Οι φλόγες είχαν επεκταθεί επικίνδυνα προς τους γειτονικούς οικισμούς του Νέου Ερινεού και της Αρραβωνίτσας, επιβάλλοντας την άμεση και σημαντική ενίσχυση τόσο των επίγειων, όσο και των εναέριων δυνάμεων κατάσβεσης.

Στις δύο κύριες εστίες της φωτιάς επιχείρησαν 96 πυροσβέστες, πλαισιωμένοι από 4 εξειδικευμένες ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στη μάχη ρίχτηκαν 30 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιήθηκαν ρίψεις νερού 8 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα.

Παράλληλα, το δύσκολο έργο της πυρόσβεσης συνέδραμαν ουσιαστικά υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στις 11.20 το πρωί του Σαββάτου 01/08, μέσω 112, δόθηκε νέα εντολή απομάκρυνσης από τις περιοχές Αρραβωνίτσα, Συνανιά, Αγ. Θεοδώρους και Λιδορίκι.