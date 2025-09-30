Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της επιχείρησης του Ελληνικού FBI με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος που εμπλέκεται σε απάτες με εικονικές συναλλαγές για επιστροφή ΦΠΑ.

Αρχηγικό μέλος της οργάνωσης αυτής, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να είναι ο Πρόεδρος του Αχαρναϊκού, Ηλίας Ηλιάδης. Στο κύκλωμα συμμετείχαν και λογιστές, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει 70 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο αδελφός του προέδρου του Αχαρναϊκού. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν στη «Zούγκλα» πως οι έρευνες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και πως θα υπάρξουν κι άλλες εξελίξεις.

Ωστόσο, το μεσημέρι της Τρίτης έγινε γνωστό πως στο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκεται και το όνομα του γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού και παρουσιαστή, Νίκου Κοκλώνη.

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε μαζί του, προκειμένου να τοποθετηθεί για την εμπλοκή του ονόματός του.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά πως εμπλέκεται στο συγκεκριμένο κύκλωμα, ενώ επεσήμανε πως η εταιρεία του και ο ίδιος είναι καθαροί και έχουν ελεγχθεί εξονυχιστικά, από τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές.

Όλη η δήλωση του Νίκου Κοκλώνη στη «Zoύγκλα»:

«Καμία σχέση δεν έχει η εταιρεία μου ή εγώ προσωπικά, με κανένα εικονικό τιμολόγιο, κανένα πρόβλημα φορολογικό, και καμία συμμετοχή σε οτιδήποτε παράνομο. Μας έχουν ελέγξει ένα εκατομμύριο φορές και είμαστε εδώ να μας ελέγξουν άλλο ένα εκατομμύριο, είναι όλα μια χαρά, και θα είναι. Σήμερα το πρωί ενημερώθηκα από τα Μέσα Ενημέρωσης ότι μια εταιρεία συμφερόντων μου έλαβε τιμολόγιο εικονικό, δηλαδή ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ό,τι τιμολόγιο έχουν λάβει οι εταιρείες μας, επειδή για εμάς υπογράφουν και ορκωτοί λογιστές, είναι όλα κανονικές συναλλαγές, και αποδεικνύεται σε όποιον θέλει, και όποτε θέλει. Άλλωστε, έχουν περάσει τόσοι έλεγχοι από εμάς, που φαίνεται. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα με αυτό το κύκλωμα που αναφέρεται στα Μέσα Ενημέρωσης, δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση μπορεί να έχουμε εμείς, και κυρίως εγώ με όλους αυτούς. Η μόνη σχέση που υπάρχει με τον κύριο Ηλιάδη, και εμάς δεν είναι καν απευθείας, είναι με μια εταιρεία που μας έκανε κατασκευές για το σπίτι όπου έγινε το Fame Story και το TV Queen. Δηλαδή κατασκευές, τίποτε άλλο. Τοίχοι, καλώδια, τα οποία αποδεικνύονται, και είναι ακόμα εκεί, στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας».