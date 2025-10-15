Συγκλονιστικός ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών, μίλησε για την πρόθεση της κυβέρνησης να σβήσει τα ονόματα των θυμάτων που έχουν γραφτεί στο Σύνταγμα, μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, δημιουργώντας ένα άτυπο μνημείο που προστατεύεται καθημερινά από εθελοντές.

«Όταν το κράτος κάνει το καθήκον του και δούμε ότι αποδίδεται Δικαιοσύνη, εγώ πρώτος θα πάω να σβήσω τα ονόματα των παιδιών μου μπροστά από τη Βουλή. Όσο όμως οι κατηγορίες του κ. Καραμανλή παραμένουν πλημμελήματα, δεν θα φύγω από το Σύνταγμα», ανέφερε.

Μιλώντας στο OPEN, δήλωσε ότι «χθες βγήκε ημερομηνία για τη δίκη και εμείς κακώς ασχολούμαστε με το τι θα γίνει στον Άγνωστο Στρατιώτη. Τα ονόματα των 57 νεκρών γράφτηκαν από έναν συγγενή και έχουν συμβολικό χαρακτήρα.

Ο λόγος που γράφτηκαν εκεί είναι ότι τα παιδιά μας τα χάσαμε από την κρατική αμέλεια. Από ένα κράτος που τα δολοφόνησε, που δεν αξιοποίησε τα κονδύλια για τον λόγο που του δόθηκαν και αποτέλεσμα είναι τα παιδιά να γίνουν ονόματα στο Σύνταγμα».

Συνέχισε λέγοντας: «πρέπει να μείνουν εκεί τα ονόματα για έναν λόγο. Όσο ο κ. Καραμανλής δεν πάει στο δικαστικό συμβούλιο, όσο οι κατηγορίες του παραμένουν πλημελλήματα, εγώ θα είμαι εκεί, δίπλα στα 57 ονόματα. Όταν το κράτος κάνει το καθήκον, τότε εγώ πρώτος θα πάω και θα σβήσω των παιδιών μου. Μέχρι τότε, θα μείνουν εκεί για να θυμίζουν το άδικο. Απονομή Δικαιοσύνης είναι να δούμε να κάθονται στο σκαμνί αυτοί που πρέπει να καθίσουν, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

Σχετικά με την απεργία πείνας του Πάνο Ρούτσι, ο Νίκος Πλακιάς ανέφερε ότι «είναι ντροπή ότι έφτασε πατέρας στο σημείο μετά από 32 μήνες, να πρέπει να καθίσει 23 μέρες στο Σύνταγμα για να γίνει δεκτό το αίτημά του. Για όσους σχολιάζουν την απουσία μου, θα πω ότι δεν πήγε στο Σύνταγμα γιατί αυτή ήταν η στιγμή του κ. Ρούτσι. Δεν ήθελα να καπηλευτώ τίποτα. Κάποιοι το έκαναν».

Σχετικά με το μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος τόνισε «τις απαντήσεις θα τις παίρναμε αν δεν είχαν πειράξει τον τόπο του δυστυχήματος. Τώρα δε μπορούμε να βρούμε σχεδόν τίποτα. Ακούω διάφορα ψέματα.

Αν γίνονταν σωστές ιατροδικαστικές έρευνες δεν θα φτάναμε ποτέ να έχουμε διχογνωμία μεταξύ μας. Με κατηγορούν ότι κρατάω διαφορετική στάση από κάποιες οικογένειες. Εγώ δεν ζήτησα ποτέ να ενστερνιστεί κάποιος τις απόψεις μου για το τι συνέβη. Έκανα την έρευνά μου και κατέληξα στα δικά μου συμπεράσματα».

Αναφερόμενος στο άρθρο 86 είπε:«Ένας πατέρας που έχασε δύο παιδιά δεν θα είναι ευχαριστημένος με τίποτα. Οσοι και να καθίσουν στο σκαμνί. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή με το άρθρο 86 τα χέρια μας είναι δεμένα. Κι εγώ να είμαι πρόεδρος σε αυτή την αίθουσα, δε μπορώ να δικάσω πολιτικό πρόσωπο».

Δείτε το βίντεο: