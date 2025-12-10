Μία νέα εκστρατεία ενημέρωσης, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της τήρησης του νόμου από τα σημεία πώλησης και τους εργαζόμενους σε αυτά, παρουσιάστηκε σε εκδήλωση με κεντρικό μήνυμα : «Νικοτίνη και Αλκοόλ κάτω των 18; Έφαγες Άκυρο!».

Βασικός στόχος να αποτραπεί κάθε διάθεση προϊόντων καπνού, νικοτίνης και αλκοόλ σε ανηλίκους και να υπάρξει γενικότερη ευαισθητοποίηση. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα της Πανελλαδικής Έρευνας της Metron Analysis για τη στάση των Ελλήνων απέναντι στα προϊόντα νικοτίνης.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η κοινωνία βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση, όμως η συνολική πρόοδος απαιτεί περαιτέρω ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης και προστασίας των νεότερων ηλικιακών ομάδων, ώστε να καλλιεργηθεί μια νέα κουλτούρα και να επιτευχθεί ο Ευρωπαϊκός στόχος μείωσης των καπνιστών στο 5% έως το 2040.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε ότι η Πολιτεία έχει ήδη θέσει ξεκάθαρα όρια για τους ανηλίκους και προχώρησε στον καθορισμό ανώτατου ορίου 16mg νικοτίνης ανά σακουλάκι.

Επεσήμανε επίσης ότι πλέον υπάρχουν σύγχρονα εργαλεία για την άμεση ανίχνευση παραβάσεων, ευχαριστώντας την ομάδα της BAT Hellas για τη συνεργασία και τη συνδρομή της.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Υγείας Θάνος Βαρτζόπουλος υπογράμμισε ότι τα ευρήματα της Metron Analysis ανατρέπουν πολλές διαδεδομένες αντιλήψεις, γεγονός σημαντικό για τη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών πολιτικών.

Κύρια ευρήματα της έρευνας:

Υποχώρηση του ποσοστού καπνίσματος συμβατικών τσιγάρων από 36% το 2011 σε 26% σήμερα, με πολλούς καπνιστές να στρέφονται σε εναλλακτικά προϊόντα ή να διακόπτουν τη χρήση. Παρά την αλλαγή συνηθειών, ο εθισμός παραμένει σταθερός: 2 στους 3 καπνιστές νιώθουν ότι είναι εθισμένοι. Ένας στους δύο καπνιστές έχει προσπαθήσει να διακόψει περίπου 30 φορές.

Το 65% όσων καπνίζουν σκέφτεται τη διακοπή, κυρίως λόγω υγείας, φυσικής κατάστασης και κόστους.

Χρήση εναλλακτικών προϊόντων:

1 στους 6 Έλληνες χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό ή θερμαινόμενο τσιγάρο.

2 στους 3 χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων τα επέλεξαν για να μειώσουν ή να διακόψουν το συμβατικό κάπνισμα.

1 στους 2 δηλώνει ότι θα κάπνιζε παραδοσιακό τσιγάρο αν δεν είχε πρόσβαση σε ηλεκτρονικό.

Έναρξη χρήσης:

Πάνω από το 90% ξεκίνησε το κάπνισμα με συμβατικά τσιγάρα.

83% από αυτούς άρχισε πριν τα 24, ενώ 34% πριν τα 18.

Μόλις 3% ξεκίνησε με ηλεκτρονικό τσιγάρο και κάτω από 1% σε ηλικία κάτω των 18.

Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την ανάγκη για πιο αυστηρές πολιτικές πρόληψης, ιδιαίτερα για τους ανήλικους. Η πρόσφατη απαγόρευση πώλησης σε άτομα κάτω των 18 και οι αυστηρότερες κυρώσεις θεωρούνται κομβικής σημασίας για την προστασία της νέας γενιάς.

Ο Partner & Research Director της Metron Analysis, Δημήτρης Μπουλαμάτσης, σημείωσε ότι το 10% της χρήσης αφορά ηλεκτρονικά τσιγάρα, με τη μετάβαση σε αυτά να γίνεται κυρίως από καπνιστές συμβατικών τσιγάρων, με τη γεύση να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα και με κίνητρο τη βελτίωση της υγείας.

Νέα τεχνολογία για την προστασία των ανηλίκων

Η BAT Hellas ξεκινά την τοποθέτηση της πρωτοποριακής λύσης τεχνητής νοημοσύνης Yoti σε 100 σημεία πώλησης στην Αττική, ως συμπληρωματικό εργαλείο επαλήθευσης ηλικίας πέρα από την ταυτότητα. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί έρευνα πεδίου και στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης του κοινού.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της BAT Hellas, Jochen Hiller, επεσήμανε ότι η προστασία των ανηλίκων αποτελεί προτεραιότητα και ότι ο νέος νόμος του υπουργείου Υγείας συνιστά σημαντικό βήμα προόδου. Τόνισε τη σημασία συνεργασίας επιχειρήσεων, λιανοπωλητών και Πολιτείας προκειμένου να χτιστεί ένα μέλλον, χωρίς το παραδοσιακό κάπνισμα.