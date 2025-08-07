Ανατρέποντας τους ισχυρισμούς του καπετάνιου, ο νηογνώμονας δήλωσε πως δε βρέθηκε βλάβη στα πηδάλια του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» και ανέφερε ότι το πλοίο προσάραξε λόγω μηχανικής βλάβης.

O 62χρονος καπετάνιος του φέρυ μποτ θα οδηγηθεί αύριο στις 11:00 π.μ., στον ανακριτή Χαλκίδας, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Με τα νέα δεδομένα, η επιχείρηση αποκόλλησης του πλοίου από τον ύφαλο στη βραχονησίδα Γλάρος, που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα, ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα, καθώς δεν υπήρξαν άλλες ανατροπές που να επηρεάζουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και πλησίον του πλοίου βρίσκονται δύο ρυμουλκά με πλήρωμα και ναυπηγό, που θα αναλάβουν τις εργασίες αποκόλλησης και ρυμούλκησης του.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, εντοπίστηκαν ρωγμές στο πλοίο μήκους περίπου 15 μέτρων, γεγονός που προσθέτει ακόμα περισσότερη δυσκολία στη διαδικασία.

«Σε πρώτο πλάνο η αποφόρτωση των οχημάτων»

Η άμεση προτεραιότητα είναι η αποφόρτωση των οχημάτων, καθώς πολλοί επιβάτες αναμένουν να τα παραλάβουν για να αναχωρήσουν για το εξωτερικό.

Παρά τους ισχυρούς ανέμους στην περιοχή, οι αρχές εκτιμούν ότι οι καιρικές συνθήκες δεν θα προκαλέσουν περαιτέρω δυσκολίες στην ρυμούλκηση του πλοίου.

Δεν είναι ακόμα σαφές εάν το πλοίο πρέπει να αποφορτωθεί από όλα τα οχήματα ή απλά να μετακινηθούν κάποια από τα 30 περίπου οχήματα που βρίσκονται πάνω του.

Παρ’ όλα αυτά, οι Αρχές δίνουν προτεραιότητα στην επιστροφή των οχημάτων στους ιδιοκτήτες τους, καθώς αρκετοί επιβάτες είναι σε αναμονή για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

Το ένα από τα δύο ρυμουλκά έχει τοποθετηθεί κάθετα στο πλοίο και το στηρίζει, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε κλίση λόγω των ανέμων, οι οποίοι φτάνουν τα 7 μποφόρ στην περιοχή.

Οι Αρχές, πάντως, θεωρούν ότι οι καιρικές συνθήκες δεν θα επηρεάσουν την ρυμούλκηση του πλοίου, αφού δεν υπάρχει κυματισμός γύρω από το σημείο.