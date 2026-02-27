Για την κατάσταση που βιώνουν όλες αυτές τις μέρες και πώς αυτή τους έχει επηρεάσει σημαντικά, μίλησε ο πατέρας της 16χρονης Λόρας, η οποία έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα, στις 8 Ιανουαρίου και πήγε στη Γερμανία.

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό της ανήλικης από τις Γερμανικές Αρχές, ο ίδιος είπε ότι βρέθηκε σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Όπως ανέφερε βρισκόταν στο Αμβούργο, έχοντας ταξιδέψει από το Βερολίνο, προκειμένου να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερα για την κόρη του ωστόσο οι Αρχές δεν δίνουν πληροφορίες σε κανέναν. Το κορίτσι, το οποίο φαίνεται να μην θέλει να έρθει σε επαφή με τους γονείς της, θα δεχτεί ερωτήσεις για το πού ακριβώς ήταν όλο αυτό το διάστημα και μέχρι νεοτέρας θα παραμείνει σε δομή φιλοξενίας.

«Δόξα τω θεώ, τη βρήκαν» είπε ο πατέρας της, προσθέτοντας πως τόσο ο ίδιος, όσο και η σύζυγός του νιώθουν χάλια. «Πώς μπορείς να νιώσεις όταν φεύγει το παιδί σου;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας πως πρώτα απ’ όλα πρέπει να τη δει και να μιλήσει μαζί της.

Κληθείς να σχολιάσει τα όσα έχουν ειπωθεί δημοσίως, το τελευταίο διάστημα, για την οικογένεια του και ειδικότερα για το καθεστώς κάτω από το οποίο ζούσε η Λόρα, έκανε λόγο για ανοησίες και ψέματα: «Είμαι απογοητευμένος από τους δημοσιογράφους. Δεν με ξέρουν, δεν ξέρουν την οικογένεια μας».

«Τα παιδιά έχουν μεγάλη φαντασία. Θέλουν να είναι ανεξάρτητα. Αυτό μπορεί να συμβεί με κάθε παιδί», τόνισε στη συνέχεια, αναφέροντας πως το πρώτο πράγμα που θα της πει μόλις ανταμώσουν, είναι ότι η οικογένεια της την αγαπά πολύ.

Τέλος, εκτιμά ότι μετά από όλα αυτά θα είναι δύσκολο η 16χρονη να επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα. «Πιστεύω ψυχολογικά δεν θα τα καταφέρει», είπε χαρακτηριστικά.