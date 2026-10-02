Μια σοβαρή καταγγελία για τη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε κλινική της Θεσσαλονίκης —το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία, δε διέθετε άδεια λειτουργίας— έρχεται στο φως μέσα από την υπόθεση του Ζήση Ναούμ, κατοίκου Καστοριάς.

Ο αδελφός του, ο οποίος έπασχε από καρκίνο του πνεύμονα, είχε λάβει σύσταση να απευθυνθεί στη συγκεκριμένη κλινική για να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες. Η θεραπεία ξεκίνησε κανονικά, ενώ σε κάποια φάση χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μερικές ημέρες στις εγκαταστάσεις της.

Ο Ζήσης Ναούμ περιέγραψε την εικόνα που αντίκρισε όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά τον αδελφό του, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα κακές συνθήκες νοσηλείας και ένα δωμάτιο σε απαράδεκτη κατάσταση:

«Όταν λοιπόν πήγα εκεί, σε αυτές τις πρώτες φορές που πηγαίναμε στην κλινική, καθόμασταν στο ισόγειο και συζητούσαμε και τον ανεβάσανε σε θάλαμο. Εκεί αντίκρισα πραγματικά άθλιες συνθήκες. Το δωμάτιο νοσηλείας ήταν σε απαράδεκτη κατάσταση», περιέγραψε ο ίδιος.

Ο αδελφός του τελικά έφυγε από τη ζωή. Όταν ο Ζήσης Ναούμ πληροφορήθηκε ότι το συγκεκριμένο ογκολογικό τμήμα δε διέθετε άδεια λειτουργίας, όπως καταγγέλλεται, τα συναισθήματά του ήταν οργή, τύψεις και θυμός.

Ο ίδιος μίλησε για ένα αίσθημα δικαίωσης, αλλά και βαθιάς θλίψης, εξηγώντας ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε αναφέρει όσα είχε δει, καθώς τότε βίωνε τον βαρύ πόνο από την απώλεια.

Η συγκεκριμένη καταγγελία προσθέτει μια ακόμη τραγική μαρτυρία στην υπόθεση της κλινικής και στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν θεραπείες σε καρκινοπαθείς ασθενείς.