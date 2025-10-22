Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου έκρινε ομόφωνα ένοχο τον 62χρονο αρχαιοφύλακα από τη Νίσυρο για τη συντριπτική πλειονότητα των φρικτών πράξεων που του αποδόθηκαν, υιοθετώντας πλήρως την πρόταση της εισαγγελέως. Η δίκη, που διεξήχθη σε δύο συνεδριάσεις και κεκλεισμένων των θυρών, αποκάλυψε μια υπόθεση με σοκαριστικές διαστάσεις, καθώς στο επίκεντρό της βρέθηκαν ανήλικα θύματα που φέρονται να υπέστησαν απόπειρα βιασμού και συστηματική εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατική» της Ρόδου, το Δικαστήριο αποδέχθηκε όλες σχεδόν τις κατηγορίες που σχετίζονται με αποπλάνηση και κακοποίηση ανηλίκων, απόπειρα βιασμού, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πορνογραφία ανηλίκων και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προς ανήλικους.

Το αίτημα του κατηγορουμένου για αναγνώριση ελαφρυντικών, όπως του πρότερου έντιμου βίου, απορρίφθηκε, ενώ του αναγνωρίστηκε μόνο το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 33 ετών και 78 μηνών (εκτιτέα τα 25).

Το ιστορικό της υπόθεσης και η εισαγωγή της στο ακροατήριο

Η υπόθεση αφορά σειρά κακουργηματικών πράξεων που τελέστηκαν στη Νίσυρο κατά την περίοδο από τον Απρίλιο του 2023 έως τον Απρίλιο του 2024.

Ο κατηγορούμενος υπηρετούσε ως αρχαιοφύλακας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νισύρου και διέμενε σε χώρο κάτω από το μουσείο, τον οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε ως κατοικία. Παράλληλα, συμμετείχε σε δραστηριότητες τοπικού αθλητικού σωματείου παιδιών, γεγονός που τον έφερε σε επαφή με ανήλικους μαθητές και εφήβους ηλικίας 10 έως 16 ετών. Υπήρξε εξάλλου και δημοτικός σύμβουλος!

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία πατέρα 10χρονου παιδιού αλβανικής καταγωγής, ο οποίος ανέφερε ότι το παιδί του υπέστη σεξουαλική παρενόχληση. Η ενημέρωση προς τις αρχές έγινε μέσω του οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού», που διαβίβασε την καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Νισύρου.

Οι αστυνομικές έρευνες αποκάλυψαν ευρήματα τα οποία αξιολογήθηκαν ως ενδεικτικά της τέλεσης πράξεων κατά ανηλίκων.

Στην κατοχή του κατηγορουμένου βρέθηκαν δύο ηλεκτρονικές συσκευές τύπου tablet, όπου εντοπίστηκαν ψηφιακά αρχεία υπό διερεύνηση, καθώς και αντικείμενα όπως ερωτικά βοηθήματα, πλαστικές κούκλες και πορνογραφικό υλικό. Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν και εντάχθηκαν στη δικογραφία. Παράλληλα, σύμφωνα με κατάθεση αστυνομικού, ο κατηγορούμενος φέρεται να του είχε ζητήσει να καταστρέψει αντικείμενα που μπορούσαν να τον ενοχοποιήσουν.

Το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κω παρέπεμψε τον κατηγορούμενο στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ρόδου για σωρεία πράξεων που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τελέστηκαν σε διάφορους χρόνους και τόπους εντός του νησιού.

Οι πράξεις περιλαμβάνουν:

Απόπειρα βιασμού 13χρονου ανηλίκου στον οποίο φέρεται να είχε χορηγήσει κάνναβη πριν την επίθεση.

Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε ανήλικους ηλικίας 11 και 13 ετών, σε τουλάχιστον δεκαπέντε περιπτώσεις.

Προσβολές γενετήσιας αξιοπρέπειας, με επαναλαμβανόμενες επιδείξεις ερωτικών βοηθημάτων και πορνογραφικού υλικού σε παιδιά.

Αποπλάνηση ανηλίκων κάτω των 12 ετών με πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα.

Γενετήσιες πράξεις με ανήλικους άνω των 14 ετών, οι οποίοι του είχαν εμπιστευθεί για επίβλεψη.

Το βούλευμα περιέγραφε αναλυτικά περιστατικά κατά τα οποία ο κατηγορούμενος καλούσε ανήλικους στην οικία του, τούς προσέφερε αλκοόλ ή κάνναβη και προέβαινε σε πράξεις ή επιδείξεις γενετήσιου χαρακτήρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ανήλικοι περιέγραψαν απόπειρες φυσικής βίας ή εξαναγκασμού.

Μετά την ανάκριση, ο 62χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και μεταφέρθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Τρίπολης. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Κω είχε απορρίψει το αίτημα αποφυλάκισής του, κρίνοντας ότι υπήρχε κίνδυνος υποτροπής και φυγής, δεδομένου ότι είχε μεταβεί στην Κρήτη πριν τη σύλληψή του.

Η υπεράσπιση ζήτησε την απαλλαγή του κατηγορουμένου επικαλούμενη έλλειψη άμεσων αποδεικτικών στοιχείων τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν προέκυψε τέλεση του αδικήματος του βιασμού.

Η εισαγγελέας της έδρας εισηγήθηκε την ενοχή του για όλες τις πράξεις πλην μίας, υπογραμμίζοντας ότι οι πράξεις είχαν κοινό τρόπο τέλεσης και οργανωμένο χαρακτήρα.

Η απόφαση

Η τελική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ρόδου έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο, επιβεβαιώνοντας την εισαγγελική πρόταση. Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου έντιμου βίου.

Έγινε δεκτό το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, καθώς η υπεράσπιση εισέφερε στην δίκη βεβαίωση πολύ καλής συμπεριφοράς στις φυλακές. Η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την απόρριψη του.