Με αφορμή την σημερινή 52η επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, αναδημοσιεύουμε από το Facebook, μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση του Γιώργου Χουστουλάκη, για το πως ξεκίνησε η λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού των φοιτητών, εκείνες τις δύσκολές μέρες του Νοεμβρίου του 1973.

«Ραδιοσταθμός Εδώ Πολυτεχνείο»

«Το ψάχνω καιρό τώρα, και εν τέλη ακόμα δεν έμαθα, με τι λάμπες έβγαιναν εκείνα τα παιδιά του Πολυτεχνείου.

Το μόνο που έμαθα, ήταν πως δεν ήταν ένας ο σταθμός, αλλά δύο!

Δηλαδή, μια βδομάδα πριν, στον β’ όροφο του κτηρίου στην αίθουσα των χημικών, τα παιδιά έφτιαξαν ένα μικρό σταθμό, άλλα ακουγόταν μόνο μέχρι τη Στουρνάρη και έως τα Εξάρχεια!

Αν και έμαθα ποιοι ήταν οι πρώτοι εκφωνητές, δεν έμαθα με τι λυχνία έβγαιναν, το πιθανότερο με αυτοταλάντωτο θα πρέπει να έβγαιναν, δεν εξηγείται αλλιώς.

Στις 15 όμως του μήνα, ανέλαβαν δράση, ο Πέτρος ο Τάσος κι ο Σταμάτης.

Πήγαν από δω κι από κει, και κυρίως σε μαγαζιά που πουλούσαν υλικά, λάμπες πυκνωτές κλπ, και ζήτησαν να τους δώσουν.

Σχεδόν σε λίγες ώρες έστησαν το σταθμό αυτό, με βασικό υπεύθυνο στη κατασκευή, έναν πρώην ραδιοπειρατή (βασικά εκείνος θα έκανε σίγουρα τη πιο πολύ δουλειά), τον Γιώργο Κυρλάκη, (easy rider), από το τμήμα μηχανολόγων.

Αυτός είχε πλήρη τεχνογνωσία σε πομπούς.

Ο πρώτος όμως και γνωστός σε όλους μας σαν φωνή εκφωνητή, ήταν ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, από το τμήμα μεταλλειορύχων.

Δεν θα παραλείψω όμως να πω, πως τη μετάδοση στους 1500 χιλιοκύκλους που εξέπεμπε ο ισχυρός αυτός σταθμός, την έκαναν αναμετάδοση, και αρκετοί άλλοι ραδιοπειρατές….

Θα ήθελα όμως να μάθω περισσότερα πράγματα για αυτόν τον σταθμό….σταθμό στην ιστορία!»