«Νιώθω πολύ καλά. Ευχαριστώ τους γιατρούς και το προσωπικό που με φρόντισαν. Είμαι έτοιμος να επιστρέψω στη ζωή μου, στη δουλειά μου και στους ανθρώπους που με αγαπούν», δήλωσε βγαίνοντας το μεσημέρι της Δευτέρας από το Δρομοκαΐτειο, ο γνωστός καλλιτέχνης Γιώργος Μαζωνάκης.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε εάν νιώθει καλά, ο ίδιος αστειεύτηκε ρωτώντας τη δημοσιογράφο: «Εσείς;».

«Δεν έχω κανένα ψυχικό νόσημα», είπε νωρίτερα μέσω του δικηγόρου του, Γιώργου Μερκουλίδη, που σήμερα τον επισκέφθηκε στο Δρομοκαΐτειο, όπου νοσηλευόταν από τις 14 Αυγούστου.

«Είμαι υγιής και δυνατός και σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξή σας», συμπληρώνει ο τραγουδιστής, μέσω του κ. Μερκουλίδη.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή ανέφερε πως «ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κοιμηθεί απόψε στο σπίτι του», δίνοντας τέλος στα σενάρια για επιπλέον νοσηλεία του στο δημόσιο ψυχιατρείο.