Την τελεσίδικη καταδίκη του Νίκουλα Σαντοριναίου και του Θεμιστοκλή Τζιότζιου, σε ποινή φυλάκισης 10 και 8 μηνών αντίστοιχα, αποφάσισε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Σύρου στις 16 Ιανουαρίου 2026.

Ο μεγαλοκατασκευαστής της Μυκόνου και ο πολιτικός μηχανικός κρίθηκαν ένοχοι για το αδίκημα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, διότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις τακτοποίησης (υπαγωγής) για ακίνητο που βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο «ΒΕΝΕΤΗ», στη Μύκονο, παρουσιάζοντας το κτίσμα ως κατασκευασθέν προ του 2011 και στη συνέχεια προ του 1982, ενώ στην πραγματικότητα ανεγέρθηκε σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο.

Οι νομικοί κύκλοι για την καταδίκη του κ. Σαντοριναίου

«Νομικοί κύκλοι του περιβάλλοντος του Νίκου Σαντοριναίου χαρακτηρίζουν νομικά διάτρητη την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σύρου, που έκρινε ότι τέλεσε υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως, γιατί στην δικογραφία ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΨΕΥΔΗΣ δημόσια βεβαίωση.

Θα υπάρξει προσφυγή στον Άρειο Πάγο και θα αναιρεθεί η εσφαλμένη απόφαση του Πρωτοδικείου Συρου!!

Ας μη λοιπόν πανηγυρίζουν πρόωρα οι αντίδικοι, οι όποιοι αποβλήθηκαν από το δικαστήριο, επειδή δεν νομιμοποιούνταν να υποστηρίξουν την κατηγορία!

Ο Νίκος Σαντοριναίος είναι ένας επιχειρηματίας, που ξεκίνησε από το μηδέν και πράγματι μετά από 35 χρόνια εργασίας διακρίθηκε ως επιχειρηματίας έχοντας ως πυξίδα στην ζωή του, την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και την εντιμότητα. Είναι ανακριβείς οι πληροφορίες ότι είναι ιδιοκτήτης 70 ακινήτων στην Μύκονο καθώς και ότι πούλησε ακίνητο αξίας 50 εκατομμυρίων €.

Ο κύριος Σαντοριναίος αξιώνει να σταματήσουν άμεσα οι ψευδείς πληροφορίες ,οι οποίες εκθέτουν οικογενειακά σε κίνδυνο εγκληματικής ενέργειας τον ίδιο και την οικογένειά του».

Ο Νίκουλας Σαντοριναίος και τα μεγάλα project της Μυκόνου

Υπενθυμίζουμε ότι ο Νίκουλας Σαντοριναίος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους και τον Νοέμβριο του 2024 για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση, από το δικαστήριο της Μυκόνου. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο κατασκευαστή του νησιού των ανέμων.

Ασχολείται για πάνω από 38 χρόνια με τις κατασκευές και είναι ο ιδρυτής και ο ιδιοκτήτης της Οικοδομικής Μυκόνου Α.Ε., η οποία κατέχει περισσότερα από 50 ακίνητα στο νησί, ενώ τουλάχιστον άλλα 38 ανήκουν σε άλλες εταιρείες συμφερόντων του.

Είναι κάτοικος της Μυκόνου και βρίσκεται ουσιαστικά πίσω από κάθε βίλα διασήμων του νησιού, κατοικίες πολλών ντόπιων, κέντρων εστίασης κ.α., καθώς είναι ο αποκλειστικός διανομέας τσιμέντου στο νησί. Αυτοί που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, είχαν πει στη «Ζούγκλα» ότι «τίποτα δεν χτίζεται στη Μύκονο αν δεν έχει μπετά από τον Σαντοριναίο, ο οποίος επίσης συνεργάζεται με έναν μεγαλοεργολάβο, που εμπλέκεται σε ποινικές υποθέσεις, αλλά και τον ξυλοδαρμό του αρχαιολόγου Ψαρρού».

Ο Νίκουλας Σαντοριναίος ήταν κουμπάρος του 54χρονου Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 2 Ιουλίου 2024, έξω από το γραφείο του στο Ψυχικό.

Επίσης, η «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ», συμφερόντων Σαντοριναίου, ασχολείται με μεγάλα και σύνθετα έργα Υποδομής, καθώς και σημαντικά κτηριακά έργα στο νησί της Μυκόνου, ενώ οι δραστηριότητές της επεκτείνονται πέρα από τον κλάδο της Κατασκευής και σε άλλους τομείς, όπως η Ανακύκλωση, η Εμπορική Εκμετάλλευση Ακινήτων, ο Τουρισμός, οι Μεταφορές, το Εμπόριο Νερού και Ζωοτροφών, καθώς και τη μοναδική Μονάδα ΙΚΤΕΟ στην Μύκονο.

Ακόμη, η εταιρεία δραστηριοποιείται επιπλέον στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διαθέτοντας τρία Φωτοβολταϊκά Πάρκα. Παράλληλα, ο ίδιος λειτουργεί το μοναδικό ΙΚΤΕΟ στο νησί και διαθέτει επίσης ξενοδοχείο και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Το 2021, έπεσε σαν βόμβα στο νησί η πώληση ενός οικοπέδου σε επιχειρηματία ξένης καταγωγής και όπως επισημαίνουν στη «Ζούγκλα», η αξία του «άγγιζε» τα 50 εκ. ευρώ.