Zougla Newsroom

Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της «Ζούγκλας», σχετικά με τις σοβαρές καταγγελίες για πλαστογραφία και στημένο διαγωνισμό στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου, πυροδότησε έντονες συζητήσεις σε εξειδικευμένους νομικούς κύκλους που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ναυτιλίας. Αναζητώντας απαντήσεις ουσίας, μετά την επίσημη θέση που διατύπωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας αλλά και την ανταπάντηση της εταιρείας «Golden Star Ferries», η ιστοσελίδα απευθύνθηκε σε ειδικούς με βαθιά γνώση του ναυτιλιακού δικαίου και της ακτοπλοϊκής αγοράς, οι οποίοι τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα, θέτοντας αμείλικτα ερωτήματα για τις μεθοδεύσεις των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός πως σύσσωμοι οι εξειδικευμένοι νομικοί κύκλοι που τοποθετήθηκαν στην έρευνα, εντοπίζουν σοβαρότατα ατοπήματα από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση ξεπερνά το πλαίσιο μιας απλής διαγωνιστικής παρατυπίας και θέτει άμεσο, μείζον ζήτημα για την ασφάλεια των επιβατών. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου με τον πιο δραματικό τρόπο, χωρίς μάλιστα να διστάζουν να προειδοποιήσουν ανοιχτά ακόμη και για «νέα Τέμπη» στη θάλασσα στην περίπτωση ενός ναυτικού ατυχήματος, τονίζοντας πως όταν γίνονται ανεκτές τέτοιες ενέργειες σε κρίσιμα τεχνικά στοιχεία και έγγραφα ναυπήγησης, το τίμημα μπορεί να αποβεί ανεπανόρθωτο για ανθρώπινες ζωές.

Οι αποκαλύψεις και οι αρχικές απαντήσεις των εμπλεκομένων

Η «Ζούγκλα», με δημοσίευμα της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, με τίτλο «Σκάνδαλο με τις άγονες γραμμές στο Βορειοανατολικό Αιγαίο», έφερε στο φως της δημοσιότητας μια σφοδρή σύγκρουση μεταξύ δύο ακτοπλοϊκών εταιρειών. Μια υπόθεση που φέρεται να ξεπερνά τον στενό εταιρικό ανταγωνισμό και να αγγίζει τον ίδιο τον πυρήνα της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Μια υπόθεση που έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται με την προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού από το Υπουργείο Ναυτιλίας για τις επιδοτούμενες άγονες γραμμές του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που αφορούν στην περίοδο από τον Νοέμβριο του 2025, έως τον Οκτώβριο του 2029.

Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν προσφορές από την εταιρεία «Golden Star Ferries» (συμφερόντων του εφοπλιστή Γιώργου Στεφάνου) με το πλοίο «Andros King» και την «Hellenic Seaways» (του ομίλου «Attica Group») με το πλοίο «Blue Star Myconos». Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε τελικά στην «Hellenic Seaways», εξέλιξη που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της «Golden Star Ferries», η οποία προχώρησε σε νομικές προσφυγές με αιχμή το έτος καθέλκυσης του νικητήριου πλοίου.

Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, τα πλοία κατατάσσονται σε κατηγορίες βάσει ηλικίας. Η «Κατηγορία 2» αφορά πλοία ηλικίας μέχρι 20 ετών και εξασφαλίζει υψηλότερες κρατικές επιδοτήσεις, ενώ τα παλαιότερα σκαριά υπάγονται στην «Κατηγορία 3». Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπουργείου κατέταξε και τα δύο πλοία στην Κατηγορία 2, θεωρώντας ότι αμφότερα καθελκύστηκαν το 2005. Λόγω της ισοβαθμίας, η Επιτροπή εξέτασε το επόμενο κριτήριο (πλοία αντικατάστασης), όπου υπερίσχυσε η «Hellenic Seaways».

Στο σημείο αυτό βρίσκεται η «καρδιά» της διαμάχης. Η «Golden Star Ferries» προσκόμισε στοιχεία στις αρμόδιες Αρχές -συμπεριλαμβανομένης και επίσημης απάντησης από τα Ελληνικά Ναυπηγεία- που όπως ισχυρίζεται αποδεικνύουν ότι το «Blue Star Myconos» δεν καθελκύστηκε το 2005, αλλά στις 29 Οκτωβρίου του 2002. Η πλευρά της εταιρείας αναφέρει ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας, μέσω ενός Πιστοποιητικού Ανακαταμέτρησης που είχε εκδώσει το 2021, «αναβάπτισε» αόριστα το έτος καθέλκυσης στο 2005, αποκρύπτοντας την πραγματική ηλικία του πλοίου. Όπως επίσης ισχυρίζεται, εάν η Επιτροπή είχε μπροστά της το αληθινό έτος ναυπήγησης, το «Blue Star Myconos» θα έπεφτε αυτομάτως στην υποδεέστερη «Κατηγορία 3» και ο διαγωνισμός θα κατέληγε απευθείας στην «Golden Star Ferries».

Το θέμα της διαμάχης αυτής έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον αφού, σύμφωνα με παράγοντες της ναυτιλίας, οι άγονες γραμμές επιδοτούνται με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου αναλόγως με την παλαιότητα του πλοίου.

Πιο σύγχρονα πλοία επιδοτούνται με περισσότερα χρήματα σχετικά με τα παλαιότερα. Άρα μέσω τις διαμάχης αυτής προέκυψε και το ερώτημα εάν επιδοτείται με χρήματα των φορολογουμένων ένα πλοίο του 2002, σαν να είναι νεότερο, που εάν συμβαίνει, αυτό συνιστά προκλητική διαχείριση και γεννά τεράστια ερωτηματικά για το πώς διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Η υπόθεση αυτή έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον Σεπτέμβριο του 2026. Παράλληλα, η θιγόμενη εταιρεία έχει καταθέσει επίσημα εξώδικο προς τη Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων και τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων.

Τι απάντησε το Υπουργείο Ναυτιλίας

Τελικά το Υπουργείο Ναυτιλίας, έδωσε απαντήσεις το απόγευμα της Τρίτης, ενόσω η νομική και διοικητική διερεύνηση της υπόθεσης παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με την απάντηση, απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί αδιαφάνειας, διευκρινίζοντας ότι ο διαγωνισμός για τις άγονες γραμμές διεξήχθη απολύτως νόμιμα. Παράλληλα ξεκαθαρίζει πως το έτος καθέλκυσης του «BLUE STAR MYKONOS» (2005) προκύπτει ορθά από το επίσημο Πιστοποιητικό Ανακαταμέτρησης, καθώς ως κριτήριο λαμβάνεται η οριστική αποπεράτωση του πλοίου και όχι προγενέστερες, ημιτελείς επιπλεύσεις του το 2002. Σημειώνει επίσης ότι η προσφορά της ανταγωνίστριας εταιρείας απορρίφθηκε λόγω μη συμμόρφωσης του πλοίου αντικατάστασης, υπενθυμίζοντας πως όλες οι σχετικές προδικαστικές προσφυγές της έχουν ήδη απορριφθεί από την ΕΑΔΗΣΥ, εν αναμονή της απόφασης του ΣτΕ.

Αναλυτικά η απάντηση:

«Σχετικά με το δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Ζούγκλα», στις 9 Νοεμβρίου 2026, για τη διαδικασία ανάθεσης άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και το έτος καθέλκυσης του πλοίου «BLUE STAR MYKONOS», από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διευκρινίζονται τα εξής:

• Η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με βάση τους όρους της προκήρυξης. Στον διαγωνισμό του Σεπτεμβρίου 2025 τα πλοία κατατάσσονταν σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες, με προτεραιότητα στα νεότερα. Για τις συγκεκριμένες γραμμές, τόσο η «Hellenic Seaways» όσο και η «Άνδρος Κινγκ» συμμετείχαν με πλοία της Κατηγορίας 2. Η προσφορά της «Άνδρος Κινγκ» απορρίφθηκε επειδή το πλοίο αντικατάστασης που πρότεινε δεν πληρούσε την απαίτηση να ανήκει στην ίδια κατηγορία με το κύριο πλοίο της.

• Οι τρεις προδικαστικές προσφυγές της «Άνδρος Κινγκ» απορρίφθηκαν στην ΕΑΔΗΣΥ (Εθνική Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων). Η απόρριψη βασίστηκε στο γεγονός ότι το έτος καθέλκυσης του «BLUE STAR MYKONOS» αποδεικνυόταν από το προβλεπόμενο κατά την προκήρυξη, Πιστοποιητικό Ανακαταμέτρησης, το οποίο υποχρεωτικά πιστοποιεί το έτος καθέλκυσης. Η εταιρεία προσέφυγε στη συνέχεια στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι σχετικές αιτήσεις συζητήθηκαν στις 27 Οκτωβρίου 2026 και αναμένονται οι αποφάσεις.

Ως προς τις αιτιάσεις του δημοσιεύματος σύμφωνα με τις οποίες «η υπόθεση… εγείρει ερωτήματα ως προς την για το ρόλο των κρατικών μηχανισμών και τη διαφάνεια των διαδικασιών στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

• Το έτος καθέλκυσης του πλοίου προκύπτει από το πιστοποιητικό ανακαταμέτρησης. Από το πιστοποιητικό αυτό, το οποίο παραμένει σε ισχύ χωρίς να έχει αλλάξει από το 2021, προκύπτει ότι ως έτος καθέλκυσης του πλοίου αναγραφόταν το 2005. Το πιστοποιητικό ανακαταμέτρησης έχει εκδοθεί ήδη από στις 13 Σεπτεμβρίου 2005 και δεν είχε ζητηθεί η ανάκλησή του μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων επί της διαγωνιστικής διαδικασίας.

• Επομένως, καμία μεταβολή δεν έλαβε χώρα ενόψει του διαγωνισμού του 2025, αντιθέτως τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του πλοίου (ηλικία, έτος καθέλκυσης) που σήμερα αμφισβητούνται δικαστικά από την προσφεύγουσα εταιρεία, βασίζονται σε πιστοποιητικό ανακαταμέτρησης εκδοθέν από 13.9.2021.

• Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τους κανόνες που διέπουν τον προσδιορισμό της ημερομηνίας καθέλκυσης, τυχόν επίπλευση πλοίου, νωρίτερα από την ημερομηνία καθέλκυσής του (το 2002 κατά τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας εταιρείας) δεν σημαίνει ότι προσδιορίζει κατά νόμο την ηλικία του.

• Από τα επίσημα ναυπηγικά έγγραφα προκύπτει ότι το πλοίο, δεν είχε στις 29 Οκτωβρίου 2002, ολοκληρώσει την ναυπήγησή του, ανεξαρτήτως του εάν είχαν λάβει χώρα προγενέστερα πλοηγήσεις του. Κατά το ισχύον πιστοποιητικό και τον οικείο φάκελο του πλοίου σημαντικές εργασίες κατασκευής και αποπεράτωσης παρέμεναν σε εκκρεμότητα ακόμη και το 2004, ενώ τον Ιούλιο του 2005 το πλοίο βρισκόταν σε δεξαμενή για εργασίες και επιθεώρηση.

• Σε κάθε περίπτωση ο προσδιορισμός της ηλικίας των πλοίων για τη συμμετοχή τους σε διαγωνιστική διαδικασία αγόνων γραμμών διέπεται από οικεία νομική γνωμοδότηση ισχύουσα ήδη από το 2005, σύμφωνα με την οποία, για τον προσδιορισμό της ηλικίας ενός πλοίου, κρίσιμη είναι η οριστική είσοδός του στη θάλασσα μετά τη ναυπήγησή του, ώστε να μπορεί να εκτελεί πλόες ή να βρίσκεται σε ετοιμότητα για αυτούς. Με βάση αυτά τα κριτήρια αξιολογείται η καταχώριση του 2005 ως έτους καθέλκυσης και στο εν ισχύ πιστοποιητικό ανακαταμέτρησης του 2021.

• Σε κάθε περίπτωση κατά το χρονικό σημείο της έκδοσης των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας και της προδικαστικής προσφυγής, δεν είχε υποβληθεί αίτημα ανάκλησης του Πιστοποιητικού Ανακαταμέτρησης, και ως εκ τούτου η αρμόδια υπηρεσία δεσμευτικά είχε αξιολογήσει το σύνολο των προσφορών με βάσει τα ιστορούμενα στο πιστοποιητικό και τον οικείο φάκελο.

• Η αίτηση ανάκλησης του Πιστοποιητικού υποβλήθηκε μόνο μεταγενέστερα στο πλαίσιο των δικαστικών διεκδικήσεων της προσφεύγουσας. Με βάση τα ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εφάρμοσε το ισχύον νομικό πλαίσιο με απολύτως διαφανή και δεσμευτικό για το ίδιο τρόπο τηρώντας την αρχή της διαφάνειας ομοιόμορφα έναντι όλων των συμμετεχόντων.»

Τι απάντησε η «Golden Star Ferries»

H ηλεκτρονική μας εφημερίδα επικοινώνησε με την εταιρεία που έχει προσφύγει κατά του διαγωνισμού προκειμένου να τοποθετηθεί στην απάντηση του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Η απάντησή της στην τοποθέτηση του Υπουργείου είναι η εξής:

«Το έτος καθέλκυσης του πλοίου προκύπτει από το πιστοποιητικό ανακαταμέτρησης. Από το πιστοποιητικό αυτό, το οποίο παραμένει σε ισχύ χωρίς να έχει αλλάξει από το 2021, προκύπτει ότι ως έτος καθέλκυσης του πλοίου αναγραφόταν το 2005. Το πιστοποιητικό ανακαταμέτρησης έχει εκδοθεί ήδη από στις 13 Σεπτεμβρίου 2005 και δεν είχε ζητηθεί η ανάκλησή του μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων επί της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Απάντηση: Για τις ανάγκες και μόνον του διαγωνισμού προβλέπεται ότι το έτος καθέλκυσης προκύπτει από το πιστοποιητικό καταμέτρησης. Ωστόσο, η ουσία του ζητήματος είναι ότι το πιστοποιητικό καταμέτρησης έχει αναληθή ημερομηνία καθέλκυσης, όπως αυτό αποδείχτηκε περίτρανα από το Builders certificate που υπήρχε στο φάκελο του πλοίου που τηρείται στο αρχείο του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων ήδη από το έτος 2004. Άλλωστε, η διατήρηση της τυπικής ισχύος ενός διοικητικού εγγράφου δεν αποκλείει την ύπαρξη πραγματικής ανακρίβειας – αναλήθειας του περιεχομένου του, ιδίως όταν αυτή προκύπτει από προϋφιστάμενο επίσημο έγγραφο του ίδιου διοικητικού φακέλου.

Το έτος καθέλκυσης του πλοίου προκύπτει από το πιστοποιητικό ανακαταμέτρησης. Από το πιστοποιητικό αυτό, το οποίο παραμένει σε ισχύ χωρίς να έχει αλλάξει από το 2021, προκύπτει ότι ως έτος καθέλκυσης του πλοίου αναγραφόταν το 2005. Το πιστοποιητικό ανακαταμέτρησης έχει εκδοθεί ήδη από στις 13 Σεπτεμβρίου 2005 και δεν είχε ζητηθεί η ανάκλησή του μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων επί της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Απάντηση: Το ότι το πιστοποιητικό καταμέτρησης φέρει αναληθή ημερομηνία καθέλκυσης, όφειλε να το είχε διαπιστώσει η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ, ιδίως ενόψει του γεγονότος ότι προέκυπτε από τον φάκελο που είχε στην κατοχή της, η αληθής ημερομηνία της καθέλκυσης. Η Διοίκηση, δηλαδή, δεν δύναται να επικαλείται αποκλειστικά το περιεχόμενο ενός πιστοποιητικού, παραγνωρίζοντας άλλα ουσιώδη και προϋφιστάμενα στοιχεία του ίδιου διοικητικού φακέλου, τα οποία θέτουν υπό αμφισβήτηση την πραγματική ακρίβεια των αναγραφόμενων σε αυτό δεδομένων, πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για έγγραφο του ίδιου του κατασκευαστή του πλοίου, στο οποίο βεβαιώνεται συγκεκριμένη ημερομηνία καθέλκυσης.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τους κανόνες που διέπουν τον προσδιορισμό της ημερομηνίας καθέλκυσης, τυχόν επίπλευση πλοίου, νωρίτερα από την ημερομηνία καθέλκυσής του (το 2002 κατά τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας εταιρείας) δεν σημαίνει ότι προσδιορίζει κατά νόμο την ηλικία του.

Απάντηση: Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να ορίζει την ημερομηνία καθέλκυσης. Είναι ένα πραγματικό γεγονός που βεβαιώνει ο κατασκευαστής κατά ακριβή ημεροχρονολογία. Εν προκειμένω, ο κατασκευαστής βεβαίωσε ότι η ημερομηνία καθέλκυσης είναι η 29η Οκτωβρίου 2002 και δεν υπάρχει άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει διαφορετική ημερομηνία καθέλκυσης.

Από τα επίσημα ναυπηγικά έγγραφα προκύπτει ότι το πλοίο, δεν είχε στις 29 Οκτωβρίου 2002, ολοκληρώσει την ναυπήγησή του, ανεξαρτήτως του εάν είχαν λάβει χώρα προγενέστερα πλοηγήσεις του. Κατά το ισχύον πιστοποιητικό, και τον οικείο φάκελο του πλοίου, σημαντικές εργασίες κατασκευής και αποπεράτωσης παρέμεναν σε εκκρεμότητα ακόμη και το 2004, ενώ τον Ιούλιο του 2005 το πλοίο βρισκόταν σε δεξαμενή για εργασίες και επιθεώρηση.

Απάντηση: Η ολοκλήρωση ναυπήγησης είναι απολύτως άσχετη με την ημερομηνία καθέλκυσης. Πράγματι δεν είχε ολοκληρώσει την κατασκευή του είχε όμως σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα καθελκυστεί από τις 29-10-2002. Η καθέλκυση προηγείται αναγκαίως της παράδοσης. Με την φράση «προγενέστερες πλοηγήσεις» γίνεται απολύτως σαφής η παραδοχή της καθέλκυσης, διότι οποιαδήποτε πλοήγηση έπεται της καθέλκυσης. Καμία πλοήγηση δεν μπορεί να λάβει χώρα στην ξηρά, σύμφωνα με την κοινή λογική. Τον Ιούλιο του 2005 το πλοίο πράγματι είχε εισέλθει εκ νέου στην δεξαμενή για 7 ημέρες, προκειμένου να γίνει καθαρισμός υφάλων και ενδεχομένως τελικές επιθεωρήσεις πριν την παράδοσή του. Ένα ήδη καθελκυσμένο πλοίο ανελκύεται και επαναπλέει επανειλημμένα σε δεξαμενή για επιθεώρηση, καθαρισμό ή βαφή των υφάλων, χωρίς όμως να μεταβάλλεται το αρχικό πραγματικό γεγονός της καθέλκυσης που αποτελεί την αφετηρία της ηλικίας του πλοίου (δεδομένου ότι τότε αρχίζουν να δρουν οι μηχανισμοί φθοράς που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον).

Σε κάθε περίπτωση κατά το χρονικό σημείο της έκδοσης των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας και της προδικαστικής προσφυγής, δεν είχε υποβληθεί αίτημα ανάκλησης του Πιστοποιητικού Ανακαταμέτρησης, και ως εκ τούτου η αρμόδια υπηρεσία δεσμευτικά είχε αξιολογήσει το σύνολο των προσφορών με βάσει τα ιστορούμενα στο πιστοποιητικό και τον οικείο φάκελο.

Απάντηση: Το έγγραφο (builders certificate) που βεβαιώνει την ακριβή ημερομηνία καθέλκυσης χορηγήθηκε από την αρμόδια διεύθυνση του ΚΕΠ κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ. Το γεγονός ότι το Builder’s Certificate χορηγήθηκε στην εταιρεία μας μετά την ολοκλήρωση της σχετικής προθεσμίας ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, ουδόλως μπορεί να μεταβάλλει το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έγγραφο προϋπήρχε ήδη από το έτος 2004 και βρισκόταν στην κατοχή της αρμόδιας υπηρεσίας. Συνεπώς, δεν πρόκειται για κάποιο οψιγενές αποδεικτικό στοιχείο, αλλά για προϋφιστάμενο έγγραφο, το οποίο περιλαμβανόταν στον διοικητικό φάκελο και του οποίου η μεταγενέστερη γνωστοποίηση στην εταιρεία μας δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παράλειψη συνεκτίμησής του από τη Διοίκηση.

Σε κάθε περίπτωση ο προσδιορισμός της ηλικίας των πλοίων για τη συμμετοχή τους σε διαγωνιστική διαδικασία αγόνων γραμμών διέπεται από οικεία νομική γνωμοδότηση ισχύουσα ήδη από το 2005, σύμφωνα με την οποία, για τον προσδιορισμό της ηλικίας ενός πλοίου, κρίσιμη είναι η οριστική είσοδός του στη θάλασσα μετά τη ναυπήγησή του, ώστε να μπορεί να εκτελεί πλόες ή να βρίσκεται σε ετοιμότητα για αυτούς. Με βάση αυτά τα κριτήρια αξιολογείται η καταχώριση του 2005 ως έτους καθέλκυσης και στο εν ισχύ πιστοποιητικό ανακαταμέτρησης του 2021.

Απάντηση: Η ατομική γνωμοδότηση που επικαλείται το Υπουργείο αφορά στην περίπτωση ενός άλλου πλοίου κι όχι του πλοίου Blue Star Myconos. Επιπλέον, η ατομική γνωμοδότηση επιχειρείται από υπηρεσιακούς παράγοντες, τώρα, να συσχετιστεί καταχρηστικά και εντελώς παρελκυστικά με την δική μας περίπτωση. Άλλωστε ο εκδότης της ατομικής γνωμοδότησης, έχει προσφάτως χορηγήσει διευκρινιστικό σημείωμα, το οποίο είναι στα χέρια των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου, σύμφωνα με το οποίο οριστική καθέλκυση νοείται η είσοδος του πλοίου στη θάλασσα για πρώτη φορά, και η παραμονή του, όπως συνέβη στην προκειμένη περίπτωση με το blue star myconos. Διευκρινίζει μάλιστα ότι τυχόν μετασκευές ή επισκευές και ο χρόνος έναρξης πλόων του πλοίου, μετά τη σχετική επιθεώρηση για την εκτέλεση των σκοπών του, δεν μεταβάλλουν το χρόνο έναρξης της ηλικίας.

Η αίτηση ανάκλησης του Πιστοποιητικού υποβλήθηκε μόνο μεταγενέστερα στο πλαίσιο των δικαστικών διεκδικήσεων της προσφεύγουσας. Με βάση τα ανωτέρω, σαφώς προκύπτει ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εφάρμοσε το ισχύον νομικό πλαίσιο με απολύτως διαφανή και δεσμευτικό για τον ίδιο τρόπο, τηρώντας την αρχή της διαφάνειας ομοιόμορφα έναντι όλων των συμμετεχόντων.

Απάντηση: Η εταιρεία μας τηρεί και συμμορφώνεται απολύτως με τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες. Η πραγματικότητα παραμένει ότι από επίσημο έγγραφο που υπάρχει στο φάκελο της υπηρεσίας αποδεικνύεται ότι η ημερομηνία καθέλκυσης είναι η 29 Οκτωβρίου 2002 κι αυτό είναι το μόνο έγγραφο που βεβαιώνει την καθέλκυση του πλοίου και δυστυχώς η Υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ εξακολουθεί να το αγνοεί. Σε κάθε περίπτωση, εάν και εφόσον υπάρχει κάποιο έγγραφο που να προσδιορίζει άλλη ημερομηνία καθέλκυσης με ακριβή ημεροχρονολογία από αυτή που βεβαιώνει ο κατασκευαστής, είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου να λάβουμε γνώση αυτού και να το εξετάσουμε. Όσο όμως οι Υπηρεσίες του Υπουργείου εμμένουν σε ένα αναληθές έτος καθέλκυσης με απροσδιόριστη ημερομηνία, τότε πρόκειται για προφάσεις εν αμαρτίες. Το Υπουργείο σκοπίμως συγχέει την ημερομηνία καθέλκυσης με το έτος κατασκευής που είναι γενική και αόριστη έννοια. Η ημερομηνία καθέλκυσης είναι μία και μοναδική, είναι ένα πραγματικό γεγονός με ακριβή ημεροχρονολογία την οποία ο μόνος αρμόδιος για να την βεβαιώσει είναι ο κατασκευαστής.»

Πώς τοποθετούνται για το θέμα εξειδικευμένοι νομικοί κύκλοι

Η δημοσιογραφική ομάδα της ιστοσελίδας απευθύνθηκε σε ειδικούς με βαθιά γνώση του ναυτιλιακού δικαίου και της ακτοπλοϊκής αγοράς, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος ξεκάθαρα, θέτοντας αμείλικτα ερωτήματα για τις μεθοδεύσεις των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνουν οι συγκεκριμένοι νομικοί κύκλοι, «οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας έχουν ήδη στα χέρια τους το επίσημο πιστοποιητικό του κατασκευαστή του πλοίου “Blue Star Myconos”, το οποίο ρητά και αναμφισβήτητα αναγράφει την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ναυπήγησης, την ημερομηνία τοποθέτησης της τρόπιδας και το έτος της καθέλκυσης του πλοίου. Στη ναυτιλιακή πρακτική και νομοθεσία, ο ναυπηγός είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας που νομιμοποιείται να βεβαιώσει τα κρίσιμα αυτά τεχνικά και ιστορικά ορόσημα ενός σκάφους, γεγονός που καθιστά απαράδεκτη κάθε απόπειρα σχετικοποίησής τους ή “βαφτίσματος του ψαριού σε κρέας”. Προκαλεί, συνεπώς, εύλογη απορία το γεγονός ότι οι αρμόδιοι επιμένουν επιδεικτικά να αγνοούν το πρωτογενές αυτό έγγραφο και την πλέον έγκυρη πηγή πληροφόρησης, επιλέγοντας αντ’ αυτού να προσκολλώνται σε ένα πιστοποιητικό καταμέτρησης χωρητικότητας, το οποίο εξυπηρετεί εντελώς διαφορετικό σκοπό και απλώς αναπαράγει δευτερεύουσες πληροφορίες».

Την ίδια στιγμή, για τους ίδιους κύκλους, πληθαίνουν τα ερωτήματα για τη στάση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Μελετών και Κατασκευών Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας, ο οποίος, ενώ είχε στην κατοχή του το αδιάψευστο πιστοποιητικό του κατασκευαστή του πλοίου “Blue Star Myconos”, επέλεξε να κρύβεται και να μην απαντά στις συνεχείς οχλήσεις των δημοσιογράφων της ιστοσελίδας.

«Την ίδια ώρα, όπως φαίνεται, το Υπουργείο Nαυτιλίας επιχειρεί να δημιουργήσει “γκρίζες ζώνες” γύρω από απόλυτα ξεκάθαρα δεδομένα και να μεταφέρει την τέλεση της καθέλκυσης σε μια πλασματική και απροσδιόριστση ημερομηνία», προσθέτουν.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει η απάντηση των κύκλων αυτών στο ερώτημα ποιες μπορεί να είναι οι μελλοντικές συνέπειες για τους επιβάτες. Όπως τόνισαν «αν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου θεωρούν ότι τα έχουν όλα καλώς καμωμένα, οφείλουν να απαντήσουν στο κρισιμότερο όλων: τι θα συμβεί στην απευκταία περίπτωση ενός ναυτικού ατυχήματος, όταν αποδειχθεί περίτρανα ότι το Ελληνικό Δημόσιο επιδοτεί ένα πλοίο κατά τρία ολόκληρα χρόνια παλαιότερο από αυτό που προβλεπόταν; Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ποιος θα μπορέσει να αντικρούσει τις οργισμένες κραυγές που θα μιλούν ευθέως για “νέα Τέμπη” στις ελληνικές θάλασσες;».

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές καταλήγουν πως «είναι διάχυτη η πεποίθηση ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες υποβάθμισαν εσκεμμένα το μέγεθος της υπόθεσης ακριβώς επειδή αντιλαμβάνονται τον άμεσο κίνδυνο να βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα με βαρύτατες κακουργηματικές πράξεις στις πλάτες τους. Πλέον όμως, από τη στιγμή που τα δεδομένα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και η ηγεσία έχει καταστεί κοινωνός του θέματος, οποιαδήποτε αργοπορία στην ανάληψη πρωτοβουλιών προς τη σωστή κατεύθυνση παύει να αποτελεί απλή αβλεψία και μετατρέπεται σε καθαρή συνενοχή σε ένα τεράστιο σκάνδαλο σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και του δημοσίου χρήματος».