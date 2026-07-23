Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά στις 09:00 το πρωί της Πέμπτης , όταν λουόμενοι είδαν έναν άνδρα ξαπλωμένο στην παραλία και θεωρώντας πως είχε χάσει τις αισθήσεις του κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr ο άνδρας φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και κοιμήθηκε στην παραλία. Όταν οι διασώστες δοκίμασαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, προς έκπληξη όλων, ο άνθρωπος απλά… ξύπνησε. Και δήλωσε πως δεν θέλει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.