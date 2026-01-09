Σε κλίμα αγωνίας αλλά και αποφασιστικότητας βρίσκονται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, λίγες μόλις ώρες πριν από την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Βουλή.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) έχει ξεκαθαρίσει πως μέχρι και την τελευταία στιγμή θα συνεχίσει τον αγώνα της για την αποκατάσταση χρόνιων αδικιών, θέτοντας στο προσκήνιο πέντε κρίσιμα θέματα.

Aυτά όπως αναφέρει το kranosgr.com είναι τα εξής:

Σειρές ΑΣΣΥ 1991 – 1992 – 1993

Η Ομοσπονδία επιμένει στη δικαίωση των στελεχών αυτών των σειρών που, όπως τονίζει, έχουν υποστεί σημαντικές αδικίες σε σχέση με νεότερους και παλαιότερους συναδέλφους τους.

Σειρές ΑΣΣΥ 2011 και μετά

Ζητείται η ίση και δίκαιη μεταχείριση των νεότερων στελεχών, τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα πλαίσιο που – σύμφωνα με την ΠΟΜΕΝΣ – δημιουργεί ανισορροπίες και επαγγελματική ασάφεια.

ΕΠΟΠ 2004 – 2010

Στο προσκήνιο παραμένουν οι Επαγγελματίες Οπλίτες των συγκεκριμένων σειρών, με αίτημα την επίλυση θεμάτων εξέλιξης και υπηρεσιακής δικαίωσης.

ΕΦΑΠΑΞ – Βάση άρθρου 10 και όχι 14

ΠΟΜΕΝΣ τονίζει πως η ρύθμιση πρέπει να γίνει στη βάση του άρθρου 10, όπως θεωρεί δίκαιο και νόμιμο, και όχι μέσω του άρθρου 14, που – όπως υποστηρίζει – δεν αποκαθιστά το πρόβλημα.

Αναγνώριση πτυχίων ΑΣΣΥ στο βαθμολόγιο

Κομβικό αίτημα αποτελεί και η πλήρης αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων ΑΣΣΥ, ώστε αυτά να συνυπολογίζονται κανονικά στη βαθμολογική τους εξέλιξη.

Η ΠΟΜΕΝΣ ξεκαθαρίζει πως «τίποτα δεν τελειώνει εδώ» και στέλνει μήνυμα αποφασιστικής συνέχειας:

«Λίγες ώρες έμειναν μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου. Συνεχίζουμε…»

Την ίδια στιγμή, σε περίπτωση που τα δίκαια αιτήματα των στελεχών δεν ικανοποιηθούν, η Ομοσπονδία δηλώνει πως δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον αγώνα:

«Εμείς θα σηκώσουμε τη δικαιοσύνη στους ώμους μας και θα τη φέρουμε…»

Με το σύνθημα #ΟλοιΜαζιΘαΤαΚαταφερουμε, η ΠΟΜΕΝΣ καλεί τα στελέχη σε ενότητα και ετοιμότητα, τονίζοντας πως ο αγώνας για ισονομία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια συνεχίζεται.