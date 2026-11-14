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Δυόμισι ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, στις 21:40, θα κλείνουν από αύριο, Κυριακή 15 έως και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, καθώς και από την Κυριακή 22 έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, οι σταθμοί «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος» και «Σεπόλια».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ, τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο Μετρό της Αθήνας βρίσκονται στο τελικό στάδιο, με τις εργασίες να επιστρέφουν στη Γραμμή 2 μετά την ολοκλήρωσή τους στη Γραμμή 3.

Σημειώνεται πως οι παρεμβάσεις στη Γραμμή 2 έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο τμήμα Σεπόλια – Δάφνη και πλέον θα συνεχιστούν κατά τις νυχτερινές ώρες στο τμήμα Ανθούπολη – Σεπόλια.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κατά τις ημέρες των εργασιών (15–19 και 22–26 Νοεμβρίου) οι τέσσερις σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ και η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 θα διεξάγεται αποκλειστικά μεταξύ των σταθμών Αττική – Ελληνικό.

Οι τελευταίοι συρμοί πριν το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρούν:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:36

Από Περιστέρι προς Ελληνικό στις 21:37

Από Άγιο Αντώνιο προς Ελληνικό στις 21:38

Από Σεπόλια προς Ελληνικό στις 21:40

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:22

Από Σύνταγμα προς Ανθούπολη στις 21:40

Από Σεπόλια προς Ανθούπολη στις 21:49

Από Άγιο Αντώνιο προς Ανθούπολη στις 21:52

Από Περιστέρι προς Ανθούπολη στις 21:53

Προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ26

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ26 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ». Η γραμμή θα συνδέει τους σταθμούς «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος», «Σεπόλια», «Μεταξουργείο» και «Ομόνοια», χωρίς ωστόσο να διέρχεται από τους σταθμούς «Σεπόλια», «Αττική» και «Σταθμό Λαρίσης».

Οι στάσεις που θα πραγματοποιεί η γραμμή Χ26:

«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ»: προσωρινή Αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου

«ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ»: προσωρινή στάση επί της Πλατείας Καραϊσκάκη μεταξύ των οδών Δηλιγιάννη και Αχιλλέως

«ΚΑΔΜΟΥ»: υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Λένορμαν

«ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ»: υπάρχουσα στάση επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου

«ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ»: υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη

«ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ»: υπάρχουσα στάση επί της οδού Αναπαύσεως

«ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ»: υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη

«ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ»: υπάρχουσα στάση επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου

«ΚΑΔΜΟΥ»: υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Λένορμαν

«ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ»: υπάρχουσα στάση επί της οδού Αχιλλέως

«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ»: προσωρινή Αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ