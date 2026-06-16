Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου μια 55χρονη νοσηλεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή εν ώρα υπηρεσίας, έπειτα από οξύ επεισόδιο έντασης που προκάλεσαν δεκάδες συνοδοί ασθενών Ρομά. Το τραγικό συμβάν έφερε στο προσκήνιο, με τον πλέον δραματικό τρόπο, τις ακραίες συνθήκες πίεσης που αντιμετωπίζει το προσωπικό των δημόσιων δομών υγείας, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου.

Το χρονικό της τραγωδίας στο νοσοκομείο Ναυπλίου

Όλα ξεκίνησαν χθες το απόγευμα, όταν στο νοσοκομείο Ναυπλίου, το οποίο σημειωτέον δεν εφημέρευε, μεταφέρθηκαν πέντε Ρομά, ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν και ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο από τροχαίο ατύχημα.

Παρά το γεγονός ότι η δομή ήταν εκτός εφημερίας, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα. Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών βρίσκονταν εκείνη την ώρα μόλις δύο νοσηλεύτριες, οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, κατάφεραν να σταθεροποιήσουν το βαριά τραυματισμένο παιδί και δρομολόγησαν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο του Άργους.

Ωστόσο, η άμεση ιατρική ανταπόκριση δεν στάθηκε αρκετή για να εκτονώσει την κατάσταση. Δεκάδες συνοδοί που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο άρχισαν να προκαλούν μεγάλη αναταραχή, φωνάζοντας και εκτοξεύοντας ύβρεις κατά του προσωπικού.

Η κατάρρευση της 55χρονης νοσηλεύτριας

Κάτω από το καθεστώς της ακραίας ψυχολογικής πίεσης και της γενικευμένης έντασης, η 55χρονη νοσηλεύτρια δεν άντεξε και υπέστη ανακοπή καρδιάς. Παρά τις άμεσες προσπάθειες ανάταξης από τους γιατρούς και τους συναδέλφους της, η άτυχη γυναίκα δεν επανήλθε και κατέληξε.

Η τραγικότητα της ιστορίας επιτείνεται από το γεγονός ότι η εκλιπούσα βίωνε τη δική της προσωπική οδύνη, καθώς πριν από τρία χρόνια είχε χάσει το παιδί της. Μάλιστα, η οικογένειά της είχε λάβει την απόφαση να δωρίσει στο νοσοκομείο Ναυπλίου τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί στη μνήμη του παιδιού της.

«Να επανασυστήσουμε προσωπικό ασφάλειας»

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της άτυχης εργαζόμενης, κάνοντας λόγο για έναν άδικο χαμό και μια βαθιά τραγωδία. Παράλληλα, έστειλε ένα αυστηρό μήνυμα προς την κοινωνία και τις αρχές, τονίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας για τους εργαζόμενους στην Υγεία:

«Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές. […] Επιτέλους με τους ασθενείς και συνοδούς που έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη για το προσωπικό των νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας».

Με αφορμή το περιστατικό, ο κ. Γιαννάκος έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της φύλαξης των υγειονομικών δομών, ζητώντας να επανασυσταθεί άμεσα ειδικό προσωπικό ασφάλειας στα νοσοκομεία, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα βίας και ανεξέλεγκτης έντασης που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των εργαζομένων.