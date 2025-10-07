Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με αλλεργική αντίδραση ασθενούς σε αντιβιοτικό που του χορηγήθηκε σε κρατικό νοσοκομείο, αποκαλύφθηκε σήμερα. Συνέβη το βράδυ της Κυριακής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» στο Χαϊδάρι, όταν 22χρονη ασθενής υπέστη σοβαρή αλλεργική αντίδραση, ύστερα από τη χορήγηση φαρμάκου. Το επεισόδιο, που προκάλεσε αναστάτωση στο προσωπικό και στους ασθενείς της μονάδας βραχείας νοσηλείας, συνέβη περίπου στις 9:00 το βράδυ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα το ιατρικό προσωπικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, η νεαρή γυναίκα φέρεται να έλαβε κατά λάθος αντιβιοτικό, που δεν ενδείκνυται για την υγεία και τον οργανισμό της. Ως υπεύθυνες για τη χορήγηση του φαρμάκου φέρονται δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, οι οποίες συνελήφθησαν λίγες ώρες αργότερα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, βάσει του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα. Παράλληλα, δόθηκε εντολή να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση στην ασθενή, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάστασή της μετά το αλλεργικό επεισόδιο.

Μετά από εντολή εισαγγελέα οι δύο νοσηλεύτριες, που θεωρήθηκαν υπεύθυνες για την χορήγηση του λάθος φαρμάκου, αφέθηκαν ελεύθερες ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα ιατρικά πρωτόκολλα και τις διαδικασίες χορήγησης φαρμάκων στο νοσοκομείο, για να διαπιστώσουν κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη το περιστατικό.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την δεύτερη υπόθεση που αφορά χορήγηση λάθος φαρμακευτικής ουσίας, μετά την τραγωδία που συνέβη στο νοσοκομείο της Άρτας, όπου 28χρονη έγκυος έχασε τη ζωή της μετά από αλλεργικό σοκ.